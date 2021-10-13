ДТЭК Ахметова экстренно поставил уголь на государственные ТЭС во избежание их остановки

Компания ДТЭК Рината Ахметова экстренно поставила 37500 тонн угля на государственные ТЭС "Центрэнерго", которые испытывают дефицит топлива.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"ДТЭК запустил меновую программу, суть которой заключается в срочной внеплановой поставке угля партнерам по рынку для закрытия у них краткосрочного дефицита в угле. Последующая компенсация данного объема через встречную поставку будет осуществляться после нормализации поставок угля у партнеров", – пояснили в ДТЭК.

Первая партия 37500 тонн отгружена на государственные ТЭС 12 октября. Также начата отгрузка угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго" в объеме 11 тыс. т.

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По данным Минэнерго, на государственных ТЭС осталось угля на 3-14 дней работы в зависимости от станции. Наиболее критическая ситуация на Змиевской ТЭС, где запаса газового угля на 3 дня, антрацитового – на 6.

Напомним, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.