Сколько заплатим за доллар в 2022-м: озвучен прогноз

Курс валют в Украине до конца текущего года не изменится, он будет колебаться в пределах 27,5 гривен за 1 доллар США. В 2022 году также не предвидится существенное обесценивание украинской национальной валюты.

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние гривни, будет наличие или отсутствие сильных морозов этой зимой. Такой прогноз озвучил экономист Александр Савченко в эфире программы The Guest на телеканале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Если будут действовать самые неблагоприятные факторы, может быть до 29. Если нет, я прогнозирую к концу года 27,5 плюс-минус единица, на следующий год около 28. Это нормально. Это в пределах колебаний любой валюты", – уточнил экономист.

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Он объяснил, почему сейчас курс доллара в Украине достаточно низкий.

"Когда долларов было много, цена на них падала. Почему их было много? Заробитчане перечисляли, экспорт был достаточно хорош из-за роста цен на металлы, на зерно. Но был еще один решающий фактор, который, по моему мнению, имел решающее значение. Мы не закупили достаточное количество энергоресурсов – угля и газа", – подчеркнул Савченко.

В этом контексте он напомнил, что в этом году Украина закупила примерно "на 3 миллиарда долларов в летних ценах меньше обычного". Таким образом, "спрос на доллары у нас был мал, долларов оставалось много, и потому курс доллара падал, а гривни рос".

В то же время, как только в Украине начнутся сильные морозы, придется срочно закупать энергоресурсы в больших объемах. Это обязательно приведет к девальвации гривни, предупредил Савченко.

"Когда мы начнем очень много покупать? Когда придут морозы. Как только придут страшные морозы и мы начнем в экстренном порядке покупать, где только возможно за любые деньги и уголь, и газ, рынок отреагирует, гривня девальвирует, а доллар снова начнет расти в цене", – объяснил он.

Еще одним фактором риска он назвал возможную политическую или военную дестабилизацию, в частности, угрозу широкомасштабного вторжения России в Украину.

"Но я бы не пугал людей курсом 40. Даже когда будут большие морозы, 2-3 недели будет девальвация – 27,5-27,6. Даже может быть до 28. Даже если будут локальные провокации Путина, это повлияет на курс. Ну, будет 29, 29,5", – рассказал экономист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее аналитики обнародовали прогнозы по курсу валют в конце 2021 года. Их оценки расходятся.