Курс доллара в Украине пересчитают: сколько заплатим за валюту

В Украине курс гривни с 12 до 20 декабря имеет шансы как на укрепление с 27,1 грн/$ до 27 грн/$, так и на девальвацию до 27,5 грн/$. Прогнозы аналитиков расходятся.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитик Roboforex Андрей Гойлов считает, что доллар может подорожать. "Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривни укрепится к уровню 27,25. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,95", – говорит аналитик.

Его коллега, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время максимальный курс составит 27,5 грн/$. При этом, зависимо от реакции иностранцев на повышение учетной ставки Нацбанком, ситуация может кардинально измениться.

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Шевчишин считает, что доллар в ближайшее время может находиться на уровне 27 грн/$. "НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление, поэтому вряд ли рынок провалиться существенно или надолго ниже этого уровня", – прогнозирует эксперт.

Такого же мнения придерживается и аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Он считает, что после стремительного роста котировок обычно происходит коррекция, так что ожидается кратковременное укрепления гривни до 27 грн/$.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.