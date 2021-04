Доходы Пинчука в России сократились на 10% – СМИ

Компания "Сервис Парк-М" (Москва, РФ) олигарха Виктора Пинчука, специализирующаяся на торговле трубной продукцией заводов "Интерпайп" в России, в 2020 г. снизила выручку на 10% до 11 млн рублей, пишет "Цензор.НЕТ".

Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, подданная компанией в Федеральную налоговую службу. "Сервис Парк-М" основан в Москве в 2005 году.

Изначально компания имела название "Интерпайп Трейд", однако в апреле 2006 года была переименована. Последняя крупная инвестиция в компанию произошла в октябре 2018 года. Тогда уставной капитал компании был увеличен в 50 раз — с 16 до 756 млн грн. По состоянию на конец 2021 года активы компании составляли 690,1 млн рублей. "Сервис Парк-М" выступала одним из кредиторов обанкротившейся страховой компании Пинчука ОСАО "Россия".

100% компании "Сервис Парк-М" принадлежит кипрской Pantoho Limited, находящейся под контролем корпорации East One Виктора Пинчука. В Украине Pantoho Limited принадлежит ООО "Компания Инвестиционные Пути" и ООО "Инициатор", управляющее офисным зданием на Саксаганского 36Б в Киеве. На ее также зарегистрированы часть СМИ Виктора Пинчука – например ООО ТРК Мир" (Радио Rocks).

По состоянию на 2014 года активы Pantoho Limited составляли 358 млн долларов, согласно финансовой отчётности одной из компаний акционеров британской Henwick Venchures LTD, которой принадлежало 24,99% акций Pantoho Limited. Pantoho Limited согласно данным регистрационной палаты Великобритании, контролируется компаниями Whiteacre Resources LTD и Henwick Venchures LTD, конечным бенефициарным собственником которых является гражданин США Юрий Маргулис (Mr Yuriy Margulis), считающийся двоюродным братом Виктора Пинчука. О родственной связи Маргулиса и Пинчука впервые заявил олигарх Игорь Коломойский в 2006 году в исковом заявлении в США против Пинчука по поводу приватизации Никопольского завода ферросплавов.

Ранее сообщалось, что в 2005 году "Интерпайп" зарегистрировал в Москве вторую компанию "Интерпайп-М". Именно через нее осуществлялась основная торговля трубной и колёсной продукцией "Интерпайпа". До 2014 года ежегодная выручка этой компании колебалась в пределах 11-15 млрд рублей. В 2015 году доход российского бизнеса Пинчука упал до 5 млрд рублей, однако в 2016-2018 гг. выручка вернулась на уровень в 10 млрд рублей в год. Суммарно с 2014 по 2019 гг. "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука заработал в России 1,25 млрд рублей чистой прибыли, уплатив за этот период 345 млн рублей налога на прибыль и 222 млн НДС. (суммарно 569 млн рублей).