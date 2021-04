Доходи Пінчука в Росії скоротилися на 10% – ЗМІ

Компанія "Сервіс Парк-М" (Москва, РФ) олігарха Віктора Пінчука, що спеціалізується на торгівлі трубною продукцією заводів "Інтерпайп" у Росії, в 2020 р. знизила виручку на 10% до 11 млн рублів, пише "Цензор.НЕТ".

Про це свідчить бухгалтерська звітність, надана компанією в Федеральну податкову службу. "Сервіс Парк-М" заснований у Москві в 2005 році.

Спочатку компанія мала назву "Інтерпайп Трейд", проте в квітні 2006 року була перейменована. Остання велика інвестиція в компанію сталася в жовтні 2018 року. Тоді статутний капітал компанії був збільшений в 50 разів - з 16 до 756 млн грн. Станом на кінець 2021 року активи компанії становили 690,1 млн руб. "Сервіс Парк-М" виступала одним з кредиторів збанкрутілої страхової компанії Пінчука ВСАТ "Росія".

100% компанії "Сервіс Парк-М" належить кіпрській Pantoho Limited, що під контролем корпорації East One Віктора Пінчука. В Україні Pantoho Limited належить ТОВ "Компанія Інвестиційні Шляхи" і ТОВ "Ініціатор", що управляє офісною будівлею на Саксаганського 36Б в Києві. На її також зареєстровані частина ЗМІ Віктора Пінчука – наприклад, ТОВ "ТРК Мир"(Радіо Rocks).

Станом на 2014 рік активи Pantoho Limited становили 358 млн доларів, відповідно до фінансової звітності однієї з компаній акціонерів британської Henwick Venchures LTD, якій належало 24,99% акцій Pantoho Limited. Pantoho Limited згідно з даними реєстраційної палати Великої Британії, контролюється компаніями Whiteacre Resources LTD і Henwick Venchures LTD, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин США Юрій Маргуліс (Mr Yuriy Margulis), що вважається двоюрідним братом Віктора Пінчука. Про родинні стосунки Маргуліса і Пінчука вперше заявив олігарх Ігор Коломойський в 2006 році в позовній заяві в США проти Пінчука з приводу приватизації Нікопольського заводу феросплавів.

Раніше повідомлялося, що в 2005 році "Інтерпайп" зареєстрував в Москві другу компанію "Інтерпайп-М". Саме через неї здійснювалася основна торгівля трубною і колісною продукцією "Інтерпайпу". До 2014 року щорічна виручка цієї компанії коливалася в межах 11-15 млрд рублів. У 2015 році дохід російського бізнесу Пінчука впав до 5 млрд рублів, однак в 2016-2018 рр. виручка повернулася на рівень в 10 млрд рублів на рік. Сумарно з 2014 по 2019 рр. "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука заробив в Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку, сплативши за цей період 345 млн рублів податку на прибуток і 222 млн ПДВ. (Сумарно 569 млн рублів).