Для прохождения следующей зимы Украине нужно изменить текущую модель энергорынка, – Омельченко

Текущая модель рынка электроэнергии не позволяет привлекать достаточно средств для восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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"Наша модель рынка электрической энергии не позволяет привлекать достаточно денег для ремонта энергетической системы. Поэтому если не будет изменена наша модель рынка электрической энергии и не будет адаптирована к условиям европейской модели, тогда действительно у нас будет следующий отопительный сезон тоже очень сложный", – сказал Омельченко.

Он подчеркнул, что сейчас власть и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны работать над усовершенствованием модели рынка с учетом затрат, которые несут энергетики в результате действий оккупантов.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии.

По его словам, отмена этих ограничений позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.