24 марта 2017 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в уголовном деле № 52017000000000209 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ в связи с утверждением Порядка утверждения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая содержала методику определения прогнозной цены угля, впоследствии названная формулой "Роттердам +".

После трех с половиной лет расследования дело 27 августа 2020 г. было закрыто прокурором САП Пономаренко в отношении подозреваемых лиц из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения. Прошел почти год с этого события и за то время дело было закрыто этим прокурором трижды, а потом дважды и.о. главы САП Грищук восстанавливал дело.

НАБУ акцентировало внимание в публичной плоскости и в суде, что прокурор Пономаренко якобы некорректно ведет расследование и должен быть отстранен. Для этого трижды вопрос снятия прокурора рассматривался в Антикоррупционном суде тремя разными судьями. Суд оставлял прокурора на своем месте, не найдя в его действиях нарушений.

Однако НАБУ настаивало на своем, в результате чего уже Генеральный прокурор заявила о том, что с учетом политического резонанса дела она меняет прокурора и назначает нового прокурора по делу – Дениса Демкива. Таким образом, несмотря на отсутствие нормативных оснований, требование НАБУ было удовлетворено.

Прокурор Демкив давно и успешно работал с НАБУ и известен по реализации ряда громких дел. Последним из них является дело Кивы и его доходов от жомовой ямы.

Однако Демкив, изучив материалы дела, 20 мая 2021 года принял решение о закрытии дела "Роттердам+". Таким образом, дело закрыто уже в четвертый раз.

Немедленно НАБУ объявило Демкива необъективным, решение неправильным и указало на то, что в группе прокуроров таки есть другой человек, который готов выполнить их требование и принять их сторону.

Уважаемые господа, уважаемые антикоррупционные органы. Нельзя так дискредитировать институт прокуратуры, тем более антикоррупционной прокуратуры. Не может детектив выбирать удобного себе прокурора, иначе рассмотрение дела превращается в фарс.

Не может хороший прокурор за день стать плохим.

Не может НАБУ или господин Грищук нарушать закон и восстанавливать дело или передавать дело в суд, не имея на это полномочий. Конечно, если заместитель главы САП Грищук, не имея на это законных полномочий, нарушая закон, закрыл дело просто своей подписью дважды, то он может сделать это и третий раз. Но давайте подумаем, что это даст в целом стране и антикоррупционной системе правоохранительных органов, кроме потери к ней доверия.

Неизвестно и то, что даст нарушение закона самому господину Грищуку, учитывая, что факт должностного преступления в настоящее время уже расследуется в ДБР.

Принимая во внимание, что сторона обвинения нарушает закон, обвиняемые по делу граждане Украины уже вполне спокойно могут отстаивать свои права в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а как известно НАБУ, ЕСПЧ не верит, что у НАБУ есть монополия на правду и монополия на выбор правильных прокуроров.

Тут уже можно вспомнить и о сути дела. Ведь по сути, политически попираемая формула ценообразования на уголь "Роттердам+" была признана корректной независимыми международными исследованиями (EUROCOAL), международными отраслевыми консультантами и многочисленными экспертизами украинских судебных институтов, что отмечалось в ходе открытых судебных заседаний.

Важно, чтобы принятый во всем мире фундаментальный принцип рыночного ценообразования, которые применялся в Украине для определения цены угля и применяется сегодня для определения цены на газ и других дефицитных товаров, был признан обоснованным и законным, что даст возможность ликвидировать административное регулирование цен и в других отраслях экономики.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.