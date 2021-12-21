Действия АМКУ направлены на преследование Порошенко: в группе компаний ROSHEN прокомментировали штраф

В группе компаний, связанных с кондитерской корпорацией Roshen, назвали безосновательным штраф Антимонопольного комитета в размере 283 млн грн. Там заявили, что такие действия направлены исключительно на преследование Петра Порошенко.

Как говорится в заявлении ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интеркорн", выводы регулятора безосновательны и необоснованы, передает пресс-служба "Интерстарч Украина".

"Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного владельца обществ, Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины", – говорится в сообщении.

Видео дня

В компаниях отметили, что АМКУ допустил ряд нарушений, в частности:

неправильно определил рынок и исказил положение обществ на нем;

не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки и сосредоточил внимание только на продукции обществ;

безосновательно привлек ЧАО "Днепровский КПК" и ЧАО "Интеркорн" в качестве ответчиков, применив к ним "незаконный и абсурдно большой штраф";

лишил общества права представить регулятору свою позицию по делу;

не сообщил о дате, времени и месте рассмотрения дела.

Там также отметили, что решение регулятора негативно отразится на инвестиционном климате Украины, и продемонстрирует международным инвесторам, что "вести бизнес в Украине опасно и крайне рискованно".

Напомним: в АМКУ заявили, что штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет о злоупотреблениях монопольным положением на рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов. Общая сумма штрафа – 283 624 500 грн.

"Мы не согласны с решением АМКУ и будем использовать все законные методы для отмены решения, доказать свою добросовестность, честность и защитить деловую репутацию во всех судебных инстанциях", – прокомментировали компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента.