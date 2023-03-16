Деблокада портов дала бы Украине $20 млрд – глава офиса СЕО группы 'Метинвест'

Разблокировка экспорта через морские порты дала бы Украине $20 миллиардов – это больше, чем нам дают США или Евросоюз. Поэтому этим вопросом нужно заниматься системно и выносить его на встречи в ООН.

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Такое убеждение выразил глава офиса СЕО Группы Метинвест Александр Водовиз на "Саммите экспортеров" от Forbes.

"Сейчас Минфин привлек $100-500 миллионов внешнего финансирования – и это большое событие. Но открытие портов для всех видов продукции даст $20 миллиардов по самым скромным оценкам. То есть это больше, чем дают нам США и Евросоюз. Стоит ли эта сумма усилий? Наверное , что да. Но почему-то у нас решение этого вопроса не в приоритете. Почему его не ставят на встречах в ООН? Мы продолжаем собирать крошки со стола, но не видим большого пирога, которым нужно заняться", - подчеркнул Водовиз.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе и разблокировать украинские порты. В случае же, если РФ не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.

Напомним, директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Угулья" и "Тис-Руда" - призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно из железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.