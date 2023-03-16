Дания ответила отказом на просьбу Путина о "Северных потоках"

Дания не разрешит России принимать участие в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Таким образом, власти Дании ответили отказом на просьбу РФ, которую публично озвучил Владимир Путин.

Видео дня

Об отказе заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщает The Local. "Дания не даст России разрешения на участие в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", – сказал Расмуссен.

Глава датского МИД отметил, что Дания имеет право контролировать, кто именно участвует в расследовании взрывов. Также, по словам Расмуссена, расследованию датской стороны можно доверять.

Ранее Путин заявил, что Россия предполагает наличие еще одного взрывного устройства на "Северном потоке", и запросила у Дании возможность проверить трубопровод. "Мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними... провести необходимые обследования", – заявлял Путин.

По словам хозяина Кремля, в 30 км от места взрыва на российском газопроводе был обнаружен некий "столбик-антенна". В России считают, что он может быть взрывным устройством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слухи о якобы причастности Украины к взрывам на "Северных потоках" распускаются преднамеренно. Причем такие сообщения выгодны не только России, но и ее зарубежным бизнес-партнерам, которые и могут стоять за дезинформацией.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как газета New York Times написала о "возможной причастности" к подрыву "Северного потока-2" неких проукраинских групп. Тогда в NYT написали, что диверсанты, взорвавшие "Северные потоки", были гражданами Украины или России, или "какой-то комбинацией обоих". Зеленский полностью опроверг эти утверждения.

Три из четырех труб, составляющих подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" из России в Германию, были разрушены в сентябре 2022 года. Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан саботажем.

В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. Россия тем временем планирует законсервировать поврежденные газопроводы, поскольку не собирается их ремонтировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!