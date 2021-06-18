Данилов анонсировал дополнительную проверку санкционного списка воров в законе

Совет национальной безопасности и обороны Украины дополнительно проверит санкционный список воров в законе. Речь идет о трех его фигурантах.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге 18 июня, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook. Проверкой займутся Аппарат Совета, Служба безопасности и контрразведчики.

Чиновник пояснил, что было много обращений о том, что некоторые лица якобы попали под санкции не совсем корректно. Поэтому он сегодня распорядился провести дополнительную проверку.

"С привлечением Службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", – сказал Данилов.

Видео дня

Все подробности заседания Совета нацбезопасности – читайте в нашем материале.

Напомним, что 14 мая СНБО ввел санкции против представителей криминальных группировок. Под ограничительные меры тогда попали 557 воров в законе, 542 из которых являются иностранцами, а еще 15 – украинцами. Позднее стали известны имена 44 фигурантов санкционного списка.

Как сообщал OBOZREVATEL, самых влиятельных воров в законе Лашу Джавачвлиани и Сергея Олейника 21 мая отправили под стражу. Первый известен в уголовных кругах под кличкой "Лаша Сван", второй – как "Умка".

Оба они числятся в санкционном списке СНБО. "Умка" также попал в базу "Миротворца" за "сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и деструктивное влияние на органы местного самоуправления".