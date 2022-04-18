Cумма задокументированного ущерба инфраструктуры в Украине достигла $84,8 млрд – KSE Institute

Общие потери украинской экономики, понесенные в ходе войны против рашистов, составляют $564-600 млрд (16,7-17,8 трлн грн). Сумма задокументированного ущерба инфраструктуры в нашей стране достигла уже $84,8 млрд (2,5 трлн грн). Только за последнюю неделю прямые потери экономики нашего государства из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд (132,4 млрд грн).

Об этом свидетельствует анализ, проводимый в рамках проекта "Россия заплатит" аналитическим подразделением Киевской школы экономики при поддержке Офиса Президента, Минэкономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Мининфраструктуры Украины. В целом за время войны повреждены, разрушены или захвачены не менее 23 тыс. километров дорог и 32 тыс. кв. метров жилого фонда.

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По сравнению с предыдущей неделей выросло количество поврежденных и разрушенных объектов. Теперь оно составляет по меньшей мере 408 детских садов, 623 заведений среднего, высшего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия. В перечне повреждений и разрушений из-за войны также как минимум 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также повреждены, разрушены или захвачены не менее 91 религиозной и 109 других культурных сооружений.

Ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что есть несколько путей для наполнения фонда "Украина-24", который будет работать на восстановление экономики и развитие страны. Она отметила, что над реализацией этой идеи "будет работать большая группа" специалистов. Среди проблем, которые станет решать такая группа – программа восстановления страны в послевоенное время и наполнение фонда.

"Понятно, что мы будем в первую очередь – и это наша задача – наполнять его замороженными активами РФ, которые могут и должны быть направлены на восстановление Украины", – сказала Свириденко. Второй путь – это репарации, добавила она. Еще один источник поступлений в фонд – кредиты и гранты от наших европейских партнеров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, члены Палаты представителей США Дебби Дингелл и Фред Аптон (оба – Мичиган) представили законопроект, который предполагает разрешение на передачу Украине арестованных фондов РФ. Американцы хотят заставить россиян платить украинцам. "Закон о суверенитете Украины от 2022 года" гарантирует, что украинцы, независимо от того, являются они гражданами США или нет, могут требовать денежной компенсации через суды в Штатах за любые убытки, понесенные в результате российского вторжения.