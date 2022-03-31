Золото станет безопаснее: криптотехнологии спешат на помощь "врагу" биткоина

Вопреки тому, что криптовалюту в качестве инвестиционный актив традиционно рассматривают как конкурента золоту, технология, на которой она основана может помочь золотодобывающей промышленности. Это должно снизить долю "черного" драгоценного металла на рынке.

Как сообщает Bloomberg, блокчейн могут использовать, чтобы помешать незаконно добытому золоту попадать на международный рынок. Речь идет о золоте, добытого преступными группировками или в зонах конфликтов.

Проектом занимаются Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) и Всемирный золотой совет. Система будет создана в виде реестра, основанного на блокчейне – это позволит отследить историю происхождения слитков от рудников до банковских хранилищ.

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"Международная оптовая торговля зависит от доверия. Это большой шаг вперед в повышении прозрачности для общего блага золотодобывающей отрасли", – заявил директор Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов Рут Кроуэлл.

В отличие от традиционных криптовалют, в том числе и биткоина, такой реестр не будет общедоступным. В то же время, на разных этапах цепочки поставок всем участникам предоставят к нему доступ.

Первоначально в центре внимания пилота будут килограммовые слитки золота – исторически именно такой формат сильнее всего связан с мошенничеством. В прошлом золотые слитки с поддельным штампом аккредитованных аффинажных заводов LBMA неоднократно попадали в хранилища ведущих банков драгоценных металлов.

Директор Всемирного золотого совета Дэвид Тейт считает, что использование блокчейн-технологии повысит доверия к происхождению золотых потоков и увеличит спрос на этот драгоценный металл. Это является важной частью программы Gold 24/7, цель которой заключается в том, чтобы сделать рынки золота менее фрагментированными и более доступными.

"Если мы перейдем в токенизированный мир, не решив этот вопрос, мы поставим под угрозу нашу работу в будущем", – подчеркивает Тейт.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, директор американской технологической компании MicroStrategy Майкл Сэйлор считает золото "мертвым" и худшим инвестиционным активом из существующих. Он уверен, что в обозримом будущем его заменит биткоин.