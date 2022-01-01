Упущенная возможность: сколько можно было заработать за год, вложив $100 в биткоин или Ethereum

Прошедший 2021 год стал для криптовалюты знаменательным. Ряд монет достиг новых высот, благодаря чему многие инвесторы стали миллионерами, а совокупная капитализация рынка ненадолго достигла $3 трлн. Однако многие все же не воспользовались возможностью и не вложили деньги в такой тип активов.

На этом фоне OBOZREVATEL подсчитал, скольку можно было бы заработать, вложив всего $100 (то есть, на тот момент четверть средней зарплаты по Украине) в одну из самых крупных по капитализации криптовалют – биткоин или "эфир".

Bitcoin

Курс одного BTC 1 января 2021 года: $29 290

Курс одного BTC 1 января 2022 года: $47 327

Инвестиции в биткоин в размере $100 в начале 2021 года позволили бы приобрести 0,0034 BTC. К 1 января 2022-го эту долю монеты можно было продать примерно за $163,2.

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Год Белого Быка принес первой криптовалюте значительный импульс. В 2021-ом стоимость биткоина увеличилась примерно на 65%, а в феврале капитализация BTC достигла отметки в $1 трлн. Правда с тех пор она спустилась почти до $900 млрд.

Ether

Курс одного ETH 1 января 2021 года: $730,3

Курс одного ETH 1 января 2022 года: $3723,1

Для "эфира", криптовалюты блокчейна Ethereum, прошедший год выдался еще удачнее, чем для биткоина. Стоимость одной монеты ETH за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 400%, а в ноябре он достиг своего исторического максимума, превысив отметку в $4,8 тыс.

Таким образом, ETH, купленный на $100 в начале 2021 года, в конце 2021-го можно было бы продать за $522,6. Таким образом, выручка превысила бы 400 долларов – это примерно 3/4 от средней зарплаты по Украине.

Сторонники Ethereum утверждают, что после обновления до Eth2 в 2022 году блокчейн станет более масштабируемым устойчивым и безопаснее. Это включает переход с модели Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).

Принципиальное отличие между ними в том, что при PoS вознаграждение поступает за хранение монет (стейкинг), а при PoW новые токены добываются путем вычислений (майнинг). Последний метод считается более энергозатратным и, соответственно, наносящим больше ущерба окружающей среде.

При этом следует помнить, что криптовалюты являются крайне волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор следует делать максимально осторожно и исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, директор Galaxy Digital Holdings и инвестор-миллиардер Майк Новограц предсказал биткоину падение курса до $40-42 тыс в 2022 году. Но он рекомендует не опасаться этого в среднесрочной перспективе, поскольку потом криптовалюту ждет рост.