Биткоин для налогов и зарплат: в США заговорили о новом применении криптовалюты

Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что "главным приоритетом" для города на сегодняшний день является возможность платить зарплату государственным служащим в биткоинах. Кроме того, до конца октября в городе подготовят концепцию платежного механизма, который позволит жителям оплачивать сборы и, возможно, даже налоги в биткоинах.

В феврале 2021 года Суарес уже представил городским чиновникам предложение, позволяющее Майами инвестировать собственные средства в биткоин. Но его инициатива была отклонена, сообщает Bloomberg.

И дело не в нежелании местных чиновников вкладываться в биткоин. Проблема в том, что законодательные акты штата Флорида в настоящее время не разрешают местным органам власти владеть такими нестабильными активами.

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Продвижение биткоина входит в избирательную повестку дня чиновника. Ранее Суарес заявлял NY Times, что позиционирует свой город как мировую столицу криптовалюты.

"Я хочу, чтобы мы выделялись как криптостолица Соединенных Штатов или мира, – сказал при этом Суарес в интервью Эмили Чанг. – Если бы мы были в состоянии владеть им с того момента, когда я включил резолюцию в нашу повестку дня, то цена моей идеи выросла бы на 30-40%. И тогда я бы выглядел как гений", – сказал он.

"Мы хотим быть на следующей волне инноваций", – говорил Суарес. Чтобы это произошло. чиновник будет "трансформировать" образ мегаполиса с населением в около полумиллиона человек в формат "города веселья под солнцем".

В июне текущего года Фрэнсис Суарес сообщил CNBC, что Майами работает над снижением стоимости электроэнергии, чтобы майнеры биткоинов со всего мира переехали во Флориду. "Тот факт, что у нас есть ядерная энергия, означает, что это очень недорогая энергия". Его предложения находят многочисленных сторонников.

Криптомайнеры, как сообщал OBOZREVATEL, испытывают потребность в доступе к надежным источниками энергии. С этой целью они заключают сделки с операторами атомных электростанций (АЭС), у которых есть дополнительные резервные мощности и нет выбросов CO2.

C декабря 2021 года видным "атомным" криптопроектом станут поставки электроэнергии из ядерного генератора Energy Harbour Corp. Ток будут использовать для одного из крупнейших вертикально-интегрированных криптомайнинговых центров США – Standard Power в штате Огайо.

Одновременно, активно продвигается инициированный выпускниками Массачусетского технологического института стартап Startup Oklo. В рамках проекта планируется строить небольшие ядерные электростанции мощностью около 10 МВт. Им уже подписан 20-летний договор c Compass Mining – компанией, предоставляющей оборудование для криптобизнеса.

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