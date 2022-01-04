В поисках создателя биткоина: 7 самых известных "Сатоши Накамото"

Генезис-блок криптовалюта биткоин отметил свой 13-й день рождения. 3 января 2009 года таинственный Сатоши Накамото запустил основную сеть Bitcoin и добыл первый блок, за что и получил награду размером 50 BTC, но с тех пор личность этого человека (или даже группы людей) так и не была раскрыта. Им называли и бизнесмена Илона Маска, и американского программиста, и ученых, и даже наркобарона.

Считается, что "отцу" первой криптовалюты принадлежит не менее 1,1 млн биткоинов – 5,8% добытых. Согласно курсу криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 4 января это больше $51,2 млрд.

Однако вопреки этому, личность человека (или даже группы людей), который скрывался под псевдонимом Накамото, за 13 лет так и осталась не раскрытой. Поэтому OBOZREVATEL приводит шесть самых распространенных версий касательно личности первооткрывателя Bitcoin.

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Бизнесмен Крейг Райт

Согласно самой известной версии, создателем перевернувшей мир технологии является 51-летний уроженец австралийского Брисбена Крэйг Райт. 2 мая 2016 через издания BBC, The Economist и GQ (позднее публикация была удалена) ученый-программист и бизнесмен провозгласил себя Сатоши Накамото.

В этот же день на своем сайте он опубликовал "криптографическую подпись Накамото". Многие криптоаналитики и эксперты в сфере кибербезопасности пришли к выводу, что Райт лишь повторно использовал подпись биткоин-транзакции Накамото семилетней (на тот момент) давности.

На этом фоне криптосообщество не склонно считать Крэйга Райта истинным Накамото. Однако семья его умершего друга и бизнес-партнера Дэвида Клеймана утверждает, что их родственник действительно помогал австралийцу создать биткоин.

Из-за этого они требовали от Райта половину всего "наследства Сатоши Накамото" – то есть, более $25,6 млрд. Однако американский суд отказал им в этом требовании, обязав Райта возместить только $100 млн.

Миллиардер Илон Маск

Все остальные "Сатоши Накамото" отрицали свою причастность к появлению криптовалюты. Одним из них является и гендиректор Tesla и SpaceX, богатейший человек на планете Илон Маск.

В ноябре 2017 года бывший стажер SpaceX Сахил Гупта в своем личном блоге назвал Маска вероятным создателем биткоина. В пользу своей версии он привел три аргумента:

Маск хорошо знаком с языком программирования С++ , на котором была написана программа для майнинга;

амбициозными планами миллиардер;

несмотря на свою заинтересованность в вопросах мирового масштаба, он тогда словно избегал темы биткоина.

Вскоре сам Маск опроверг эту теорию. Однако в конце 2021 года Гупта снова поднял эту тему – он утверждал, что получил косвенное подтверждение от на тот момент представителя бизнес-сектора Сэма Теллера. Но Маск опроверг слова своего бывшего подчиненного и во второй раз.

Наркобарон Пол Ле Ру

Согласно одной из теорий, Сатоши Накамото также может быть южноафриканский программист Пол Ле Ру. Пожалуй, он – самая одиозная личность в списке "отцов" криптовалюты.

50-летний Ле Ру – основатель международного наркокартеля. В разгар "опиоидного кризиса", который буйствовал в США в 90-е годы, он заработал на продаже обезболивающих в Ддаркнете $300 млн, и на эти деньги основал подпольный бизнес.

В 2012 году мужчину задержали при попытке ввоза наркотиков в США, а в 2016-м он сознался в убийстве семи членов своего картеля. В итоге в 2019 году Ле Ру приговорили к 25 годам тюрьмы, ослабив наказание за то, что он выступил информатором Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Свидетельства его причастности к созданию биткоина появились в 2018 году во время суда Райта с братом Дэйва Клеймана, Айдой. Адвокаты австралийца попросили скрыть некоторые его ответы, однако в них осталась сноска на страницу Ле Ру в "Википедии".

Этого хватило для появления теории о том, что Ле Ру якобы создал биткоин для отмывания денег. Сторонники этого мнения считают, что Райт знал или даже сотрудничал с Полом Ле Ру, а после его задержания просто присвоил всю его криптовалюту. В пользу этой версии свидетельствует еще два факта:

Ле Ру обладает широкими познаниями в криптографии;

как и Маск, он хорошо знаком с языком С++.

Основатель Bitcoin Foundation Гэвин Андресен

В апреле 2011 года Накамото уведомил биткоин-сообщество о том, что покидает проект, а бразды правления принял работавший с ним с 2010-го американский программист Гэвин Андресен. Сторонники очередной теории заговора утверждают, что таким образом разработчик программного обеспечения передал управление самому себе, "убив" поддельную личность.

В 2012 году Андресен основал организацию Bitcoin Foundation, целью которой стало развитие первой криптовалюты. В 2014 году он полностью сосредоточился на проекте, но уже в феврале 2016-го покинул его. С тех пор Андресен не участвует в жизни биткоин-сообщества.

Сам он считает создателем биткоина Крейга Райта. Об этом программист официально заявил на конференции в 2016 году.

Криптоученый Вили Лехдонвирта

Сотрудника Оксфордского университета Вили Лехдонвирта одним из первых назвали настоящим Накамото. Соответствующая версия была выдвинута редакцией The New Yorker еще в 2011 году.

На финского социолога и бывшего гейм-девелопера указал криптограф из дублинского Тринити-колледжа Майкл Клиар. Прежде его самого называли возможным Накамото, но он заявил, что на эту роль больше подходит Лехдонвирта.

"Я хотел бы сказать, что я – Сатоши, потому что биткоин очень умная технология. Но это не я", – развенчал слухи Лехдонвирта.

Биткоин являлся одним из научных интересов профессора, но сам он признается, что выступает против анонимной валюты. При этом бумажные деньги, по его словам, нужны только преступникам.

Основатель криптографии Ник Сабо

Также на статус "отца" первой криптовалюты был "номинирован" ученый и один из основоположников криптографии Ник Сабо. К этой версии склоняется и Илон Маск.

Именно Сабо в 1998 году разработал алгоритм "цифрового золота" (Bit Gold) – первой децентрализованной цифровой валюты. Но непосредственно в жизнь его идея так и не претворилась.

В 2008 году Сабо выразил в своем блоге желание сделать Bit Gold реальностью. Как известно, именно в этом году 31 октября на сайте Bitcoin.org была опубликована "белая книга" биткоина – девятистраничная "дорожная карта" первой криптовалюты.

На этом фоне в 2014 году ученые из Астонского университета изучили научные труды Сабо на стилистику и тематику. Сравнив их с письмом Накамото, исследователи пришли к поразительному выводу: ни один другой автор не подходил на роль Накамото лучше.

Как и почти все остальные упомянутые, Ник Сабо отказался от славы создателя биткоина. "Благодарю, но я не Сатоши", – ответил он одному из сторонников этой версии в 2014 году.

Дориан Сатоши Накамото

В 2014 году издание Newsweek выразило предположение, что Сатоши Накамото – это и не псевдоним вовсе. Тогда журналистка Ли Макграт Гудман утверждала, что нашла настоящего Накамото в штате Калифорния.

По словам Гудман, 64-летний (на тот момент) инженер японского происхождения Дориан Прентис Сатоши Накамото из города Темпл-Сити лично подтвердил ей это при встрече. Вскоре мужчина назвал это ложью.

Подтвердив ряд изложенных в статье фактов из его биографии, он категорически опровергал свою причастность к созданию Bitcoin. На своем сайте он назвал себя и своих родных, которых также цитировала Гудман, "жертвами безрассудной новостной организации".

Калифорнийский Накамото обвинил автора публикации в искажении его слов. На этом фоне он организовал сбор денег для подачи иска о клевете к редакции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что инвестор-мультимиллионер и генеральный директор Galaxy Digital Майкл Новограц назвал биткоин наименее волатильной криптовалютой. По его мнению, этот актив больше подходит для долгосрочных инвестиций.