Волатильность снижается: инвестор назвал самую стабильную криптовалюту

Биткоин – наименее волатильная криптовалюта из существующих, и со временем стоимость актива только еще сильнее стабилизируется. Так считает генеральный директор и инвестор-мультимиллионер Galaxy Digital Майкл Новограц.

Во время участия в передаче Squawk Box на телеканале CNBC ему напомнили, что с прошлого года биткоин (BTC) вырос на 66%. При этом стоимость первой криптовалюты уже откатилась на 30% от ноябрьского рекорда, когда одна монета торговалась на уровне $69 тыс.

У Новограца спросили, может ли приход на крипторынок институциональных инвесторов "сгладить" нестабильность биткоина. На это фоне он указал на стабильность BTC относительно альткоинов.

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"По мере того, как в биткоин вкладывают деньги все больше крупных компаний, его волатильность снижается, и это очень хорошо. И все же, биткоин нельзя назвать валютой для совершения транзакций, он больше подходит для долгосрочных инвестиций", – подчеркнул Новограц, признав, что сесть Lightning упрощает оплату товаров и услуг в BTC.

Стоит отметить, что по состоянию на 27 декабря курс BTC вырос на 11,3% за неделю. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, один токен торгуется на уровне $51,3 тыс.

На этом фоне Майкл Новограц допустил, что инвесторы-спекулянты, стремящиеся к быстрой выгоде, могут переходить из биткоина на другие монеты, шанс роста которых потенциально выше. Этим тоже обусловлена волатильность первой криптовалюты.

Инвестор снова назвал биткоин "цифровым золотом". Тем не менее, он советует инвесторам, которых интересуют краткосрочные инвестиции, обратить внимание на токены, с высшим потенциалом для роста.

Кроме того, глава Galaxy Digital прогнозирует исчезновение с рынка до 75% альткоинов. При этом, он уверен, что биткоин не только останется, но и ускорит трансформацию всей финансовой инфраструктуры на планете.

Впрочем, очевидно, вторая по объему капитализации криптовалюта Ethereum в число токенов, которым угрожает исчезновение, не входит. В другом интервью ранее в декабре Новограц назвал "эфир" самым успешным криптовалютным проектом, потому что он основан на технологиях.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о другом прогнозе Майкла Новограца. Инвестор предрек биткоину падение до $30-40 тыс. в 2022 году. При этом в среднесрочной перспективе этого опасаться не следует, потому что в дальнейшем криптовалюту ждет рост.