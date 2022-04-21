Вредит всем другим криптовалютам: глава Ripple "наехал" на биткоин

Поведение биткоин-сообщества является одним из главных факторов, тормозящих развитие криптовалютной отрасли в целом. Из-за максималистических настроений BTC-активистов крипторынок даже не может вернуть себе $2 трлн совокупной капитализации.

Об этом каналу CNBC заявил Брэд Гарлингхаус, занимающий кресло генерального директора компании Ripple, эмитента токена XRP. Он назвал нездоровой поляризацию криптовалютного мира.

“У меня есть биткоины, у меня есть Ethereum, у меня есть другие криптовалюты. Я абсолютно уверен, что эта отрасль продолжит процветать. Это поднимет все лодки", – добавил глава Ripple, имея в виду, что успех ждет не только биткоин.

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Гарлингхаус сравнил ситуацию в криптоиндустрии и на рынке “доткомов" в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Будучи экс-директором Yahoo, он лично наблюдал, как на одном рынке уживались крупнейшие компании.

“Успешными могут быть как Yahoo, так и eBay… Они нацелены на решение разных проблем. Их по-разному используют, у них разная аудитория и разный рынок. Я думаю, что многие из этих параллелей существуют и сегодня", – отметил глава Ripple.

Особо ярых сторонников биткоина называют “максималистами" – из всего многообразия криптовалют они поддерживают только первую. К числу этих людей относятся в частности создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси и директор софтверной компании MicroStrategy Майкл Сэйлор.

Гарлингхаус считает, что это говорит о расколе в криптовалютной среде, что, в свою очередь, мешает лоббировать общие интересы среди американских законодателей. “Меня шокирует отсутствие координации между криптоиндустрией в Вашингтоне", – жалуется эксперт.

Согласно данным CoinMarketCap, на криптовалютном рынке существует около 19 тыс. различных активов. Их совокупная рыночная стоимость составляет около $1,9 трлн, из которых $789 млрд приходится именно на биткоин. По состоянию на 20 апреля, ооласно данным крупнейшей криптовалютной биржи WhiteBIT, один BTC торгуется на уровне $41,6 тыс. за монету.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что логика показателя доминирования биткоина заключается в том, что многие альткоины не стремятся к конкуренции с ним. При этом такие данные можно использовать для собственной выгоды.