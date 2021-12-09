В WhatsApp появилась новая функция: как воспользоваться

Компания американского миллиардера Марка Цукерберга Meta (бывшая Facebook) начала тестировать в своем мессенджере WhatsApp платежи в криптовалюте. Для этого будет необходимо завести криптокошелек Novi, выбрать пользователя и переслать ему необходимую сумму прямо в чат.

Об этом сообщил глава подразделения по развитию крипто- и финтех-направлений Meta Стефан Касриэль. По его словам функция пока что доступна в пробном режиме ограниченному количеству пользователей в США.

По словам Касриэля, получив первые отклики от клиентов, WhatsApp постарается расширить новую функцию и на другие страны. Представитель Meta заверил, что отправлять и получать криптовалюту при помощи Novi будет "так же просто, как отправить сообщение".

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"Мы часто слышим, что люди используют WhatsApp для координации отправки денег близким, а Novi позволит делать это безопасно, мгновенно и без комиссии. Платежи можно будет осуществить прямо в чате", – пишет Касриэль в Twitter.

Он подчеркнул, что использование Novi не влияет на конфиденциальность переписки и звонков в WhatsApp – они останутся зашифрованными. Но даже если на счете пользователя зафиксируют неавторизованную транзакцию, ему вернут утраченные средства в полном объеме.

Согласно информации на сайте криптокошелька, комиссий за перевод, получение денег либо поддержание баланса взимать не будут. Кроме того, не будет ограничений на количество транзакций или объем пересылаемой суммы.

При этом переслать можно будет стейблкоин Pax Dollar (USDP). Чтобы отправить деньги, необходимо выполнить 5 шагов:

найти контакт для отправки денег и открыть чат с ним;

нажать на иконку со скрепкой (на устройствах на базе ОС Android) или плюсом (на iOS);

выбрать в меню "Оплата";

следуя инструкциям на экране, войти в уже существующую учетную запись Novi или создать новую;

ввести и отправить нужную сумму.

В октябре Meta запустила свой пилотный проект Novi для транзакций в цифровой валюте в двух странах: США и Гватемале. Партнерами компании выступили криптобиржа Coinbase и Paxos.

После этого пять членов Сената США обратились к Марку Цукербергу с письмом, в котором потребовали немедленно прекратить проект. "Учитывая размах скандалов вокруг вашей компании, мы выражаем нашу решительную оппозицию возобновленным усилиям Facebook по запуску собственной криптовалюты и цифрового кошелька", – гласит текст документа.

Кроме того, как уже сообщал OBOZREVATEL, руководство соцсети Facebook изменило давнюю политику касательно рекламы криптовалютных компаний. Количество разрешающих это лицензий увеличили в девять раз.