В SWIFT добавят биткоин: объявлена дата масштабного обновления

Банкам, подключенным к международной платежной системе SWIFT, станут доступны криптовалютные функции. Первые, связанные с блокчейном, обновления в межбанковской сети собираются внедрить уже в 2023 году.

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Над интеграцией новых услуг работает отдел по рынку ценных бумаг (SMPG). Сами обновления планируют добавить вместе с другими нововведениями 19 ноября 2023, сообщила компания-оператор финансовой системы на своем сайте.

Объявление было опубликовано в разделе для бизнеса, поэтому неясно будут ли новые возможности доступны для частных лиц. В частности, ожидаются такие обновления:

усовершенствование системы отчетности по ценным бумагам – они будут подходить для идентификации цифровых активов;

появление новых функций, связанных с виртуальными монетами и токенами;

идентификация адресов криптовалютных кошельков;

рассмотрятся варианты услуг хранения криптоактивов.

Стоит отметить, что это уже не первое взаимодействие SWIFT с блокчейн-индустрией. В 2022 году компания заключила сотрудничество с сетью децентрализованных оракулов (сервисов, связывающие блокчейн с внешним миром) Chainlink. Их целью была разработка протокола, который бы позволил подавать инструкции на ончейн-перевод криптоактивов в сообщениях межбанковской системы.

Также в этом же году стало известно, что система уже тестирует потенциал блокчейна, чтобы расширить свои и без того поразительные пропускные возможности – ежедневно она обрабатывает данные по десяткам миллионов транзакций. Но технология смарт-контрактов сможет значительно упростить проверку данных в автоматическом режиме.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, система SWIFT, а также крупнейшие банки США примут участие в тестировании платформы, на которой планируют запустить криптовалютный аналог доллара. Участники проекта будут выпускать смоделированные цифровые токены, представляющие депозиты клиентов, и производить расчеты с помощью смоделированных резервов центрального банка в блокчейне.

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