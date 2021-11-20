"Отца" биткоина предложили наградить Нобелевской премией

Создатель блокчейна Bitcoin Сатоши Накамото должен быть награжден Нобелевской премией по экономике. Наивысшую награду в мире науки автор первой в мире криптовалюты заслужил за обогащение сотен тысяч людей.

Об этом, как сообщает CalcalistTech, заявил соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон. При этом его не смутило то, что личность "отца" криптовалюты все еще остается загадкой.

"Я предлагаю номинировать основателя Bitcoin Сатоши Накамото на Нобелевскую премию по экономике. Этот парень принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых экономистов", – сказал Леон.

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Назвав криптовалюту "инновацией доверия", директор Celsius Network напомнил, что до ее появления люди были вынуждены обращаться только к централизованной системе. "Возлагать все наше доверие на централизованные организации – действительно плохая идея, потому что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно", – считает Даниэль Леон.

"Когда вы вкладываете деньги в банк, он платит вам 0,1% годовых, но когда вы занимаете деньги у банка, вы платите ему 7,73%. Честно ли это? Еще хуже, когда банки разоряются, то правительства выручают их, а когда проблемы у правительства, они просто печатают деньги. 30% всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны за последние 18 месяцев", – добавил он.

В этом выгодное отличие криптовалюты. Она "переворачивает все с ног на голову", отметил глава Celsius Network.

"Мы доверяем коду, а не какому-то посреднику. В результате вы можете переводить огромные суммы денег почти мгновенно с невероятно низкими комиссиями, зная, что все пойдет по плану", – резюмировал Даниэль Леон.

В 2021 году биткоину исполнилось 13 лет. 1 октября 2008 год была опубликована его "белая книга", в которой Сатоши Накамото опубликовал концепцию первой криптовалюты. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 19 ноября курс BTC составляет $58 тыс.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, мир до сих пор не знает наверняка, кто кроется за псевдонимом Накамото. Однако в США идет суд, который поставить точку в этом вопросе и обязать выплатить семье американского программиста $33 млрд долларов.