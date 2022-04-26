В США разрешили откладывать на пенсию в биткоине

Американская финансовая компания Fidelity Investments, которая является одной из крупнейших в мире, разрешила открывать криптовалютные накопительные пенсионные счета. Таким образом, она станет первым крупным поставщиком пенсионных планов, который предоставит такую услугу.

Как сообщает The Wall Street Journal, биткоин-счета будет позволено размещать в рамках программы 401(k). Этот пенсионный план является самым популярным в частной пенсионной системе США.

"Нашим инвесторам необходим разнообразный набор продуктов и инвестиционных решений. Мы ожидаем, что криптовалюта определит подход будущих поколений к инвестициям, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – утверждает глава отдела пенсионных предложений и платформ Fidelity Investments Дэйв Грей.

Видео дня

Такая возможность станет доступной позже в 2022 году. В целом, поддержка криптовалют такой крупной компанией свидетельствует о росте популярности криптовалютных инвестиций, но еще неизвестно, готовы ли работодатели к таким нововведениям.

Компания разрешит своим вкладчикам хранить до 20% своих сбережений в биткоине, но в будущем этот порог может быть снижен, а список поддерживаемых виртуальных активов может быть расширен. Конвертация будет происходить на собственной платформе Fidelity.

Немаловажно, что такое решение было принято вопреки озвученной обеспокоенности Министерства труда США из-за намерений Fidelity. Но это может предсказуемо привести к более широкому признанию криптовалюты работодателями в США, которые уже проявляют "растущий и естественный интерес" к новому предложению, отметил Грей.

Важно и то, что Fidelity Investments – крупнейший оператор пенсионных планов в США. Услугами этой компании пользуются 23 тыс. компаний, а ее клиентами являются более 20 млн человек. Благодаря этому организация управляет активами на $2,7 трлн.

В компании подсчитали, в США проживают около 80 млн людей, которые владеют или инвестировали в цифровые валюты. В число таких инвесторов входят в том числе и институционалы (например, фонды университетов).

Ранее OBOZREVATEL сообщал и о том, что в США компания начала предлагать услугу критовалютной ипотеки. Для оформления ссуды на покупку недвижимости в США американские граждане и иностранцы смогут использовать свои цифровые активы.