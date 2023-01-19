В США арестован россиянин-создатель криптобиржи, отмывавшей деньги для РФ

Минюст США ввел санкции в отношении криптобиржи Bitzlato, обвинив площадку в причастности к отмыванию незаконных средств. На этом фоне был задержан ее сооснователь, россиянин Анатолий Легкодымов.

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Бюро финансовых преступлений американского Минфина уже запретило любые переводы и финансовые операции с этой криптобиржей. Замминистра финансов Уолли Адейемо подчеркнул, что такие меры разоблачают и пресекают деятельность российских киберпреступников и их пособников.

40-летний Лекгодымов проживал в Китае, а его криптобиржа была зарегистрирована в Гонконге. Следователи установили, что он сознательно построил работу платформы с игнорированием правил KYC, то есть от пользователей не требовалось подтверждать личность.

17 января он был задержан в Майами, штат Флорида. "Сегодняшние действия посылают четкое сообщение: независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы, злоупотребляете ли нашей финансовой системой с тропических островов, вам придется нести ответ за свои преступления в зале суда", – заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

В прокуратуре подсчитали, что с 3 мая 2018 года через Bitzlato были обработаны криптовалютные транзакции на $4,58 млрд. Около половины из них связаны незаконным финансированием из России и другими незаконными источниками. В частности, свыше $700 млн были выведены через Bitzlato пользователями крупнейшего российского даркнет-маркетплейса Hydra Market.

После объявления инфраструктура криптообменника была арестована, а на его сайте появилось объявление о правоприменительных действиях в отношении Bitzlato.

В связи с предъявленными обвинениями Лекгодымову грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование в отношении россиянина и Bitzlato США вели совместно с европейскими коллегами – правоохранительными органами из Франции, Бельгии, Нидерландов и Интерпола.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о санкциях, которые Министерство финансов США ввело в отношении самого популярного криптовалютного микшера Tornado Cash. Площадку признали угрозой национальной безопасности страны из-за причастности к отмыванию незаконно полученных средств.

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