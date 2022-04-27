Усреднение позиции в криптотрейдинге: что делать, когда криптовалюта падает

Криптовалюта является высоковолатильным активом, что, с одной стороны, дает шанс заработать на резких скачках курса различных монет, а с другой стороны – повышает риск потери инвестиций из-за падения курса. Одной из самых эффективных стратегий для минимизации таких рисков считается усреднение позиций.

Даже при верном анализе ситуации на рынке и торговой тактике, неправильно выбранный момент для покупки криптовалюты может привести к потере стартового капитала, что является самым страшным развитием для новичка. Стратегия усреднения позиций, или долларовой стоимости (Dollar-cost averaging, DCA), снижает именно риск несвоевременной ставки.

Такая стратегия применима в условиях падения актива и при соблюдении нескольких правил:

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не вкладывать сразу все средства при первой же покупке актива;

отслеживание точек входа в позицию (ведение трейдерского дневника или же использование истории торгов на бирже при наличии такого инструмента);

иметь уверенность в будущем росте курса криптовалюты.

Как работает тактика усреднения позиций

Цель каждого криптотрейдера – купить виртуальные монеты дешевле, чтобы продать их после роста курса. Но вне зависимости от своей опытности, участники рынка не застрахованы от того, чтобы после их покупки актив начал дешеветь.

В таком случае следует разбить имеющуюся сумму на равные части, чтобы впоследствии докупать актив. При этом не следует пугаться даже последующего падения курса.

Например, имея 800 USDT, трейдер принял решение инвестировать в Bitcoin. Представим себе, что после покупки первой криптовалюты на 100 USDT по курсу 43 070 USDT за 1 BTC, курс биткоина упал.

Но вместо того, чтобы продать “неудачный" актив и понести убытки, трейдер докупает биткоинов на 80 USDT еще 7 раз. Сложив цены закупки и разделив полученное число на количество закупок, мы получим усредненный курс позиции.

В нашем случае этот показатель снизился с изначальных 43 070 USDT до 39 016 USDT, то есть почти на 10%. Дальнейшие действия уже зависят от трейдера – закрывать позицию с “выходом в ноль" или ждать дальнейшего роста актива.

Ответственный подход к трейдингу

Для отслеживания своих вложений многие трейдеры ведут криптодневник. Чем удобнее кошелек криптобиржи, тем легче это делать. Например, криптовалютный кошелек крупнейшей биржи Европы WhiteBIT разделен на балансы:

основной – для пополнения и вывода криптовалюты и фиатных средств;

торговый – для спотовой торговли, то есть выставления ордеров и обмена средств;

маржинальный – для маржинальной торговли.

Сведенные данные собраны во вкладке “Общий баланс". Здесь также можно пополнить счет, вывести средства на карту или посмотреть историю своих операций, где хранятся все сделки, совершенные с аккаунта пользователя в то или иное время.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, WhiteBIT стала первой криптовалютной биржей, которую интегрировали в систему государственного портала Дія. Это сократило процесс верификации аккаунта менее чем до минуты вместо привычных 24 часов, а также избавило пользователей от необходимости заполнять анкеты и сканировать документы.