Украинцы установили рекорд по покупке криптовалюты за сутки: названы цифры

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Криптовалюты
1 минута
214
Украинцы установили рекорд по покупке криптовалюты за сутки: названы цифры

Украинцы в первом полугодии 2021 года установили рекорд по покупке криптовалюты, по большей части USDT – стейблкоин, привязанный к курсу доллара. Так, на пике суточный объем достиг отметки в $500 млн.

Об этом рассказал генеральный директор компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью Дмитрий Будорин, пишет UBR.ua. Он отметил, что средний спрос на криптовалюты среди украинских граждан составляет около $80 млн в сутки. Специалист назвал этот процесс "миграцией" наличного доллара в криптоактивы.

"Криптовалюта – это тот же доллар, только немного удобней… Потому что вы не возите эти громадные чемоданы с деньгами. Вы можете в два клика отправить пару миллионов долларов – это будет стоить копейки", – заявил эксперт.

Видео дня

Напомним, после длительного снижения курс биткоина вернулся к стабильному росту. Стоимость выросла до $32,18 тыс. На курс первой криптовалюты повлияло заявление миллиардера Илона Маска о том, что компания Tesla снова может начать продавать товары за биткоины.

"Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткоинов. Я хотел немного больше комплексной проверки, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что есть тенденция к увеличению. Если так, Tesla возобновит прием", – заявил предприниматель.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.

  • Соучредитель инвесткомпании Magellan, миллиардер Хэмиш Дуглас заявил, что криптовалюты являются одним из величайших массовых заблуждений в современной истории. По его словам, это как часть более серьезного предупреждения о том, что цены на активы, "искусственно завышенные правительством и стимулами центрального банка", могут столкнуться с расплатой.

УкраинаКриптовалютыновости