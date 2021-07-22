Украинцы установили рекорд по покупке криптовалюты за сутки: названы цифры

Украинцы в первом полугодии 2021 года установили рекорд по покупке криптовалюты, по большей части USDT – стейблкоин, привязанный к курсу доллара. Так, на пике суточный объем достиг отметки в $500 млн.

Об этом рассказал генеральный директор компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью Дмитрий Будорин, пишет UBR.ua. Он отметил, что средний спрос на криптовалюты среди украинских граждан составляет около $80 млн в сутки. Специалист назвал этот процесс "миграцией" наличного доллара в криптоактивы.

"Криптовалюта – это тот же доллар, только немного удобней… Потому что вы не возите эти громадные чемоданы с деньгами. Вы можете в два клика отправить пару миллионов долларов – это будет стоить копейки", – заявил эксперт.

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Напомним, после длительного снижения курс биткоина вернулся к стабильному росту. Стоимость выросла до $32,18 тыс. На курс первой криптовалюты повлияло заявление миллиардера Илона Маска о том, что компания Tesla снова может начать продавать товары за биткоины.

"Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткоинов. Я хотел немного больше комплексной проверки, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что есть тенденция к увеличению. Если так, Tesla возобновит прием", – заявил предприниматель.

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