Украинцы установили рекорд по покупке криптовалюты за сутки: названы цифры
Украинцы в первом полугодии 2021 года установили рекорд по покупке криптовалюты, по большей части USDT – стейблкоин, привязанный к курсу доллара. Так, на пике суточный объем достиг отметки в $500 млн.
Об этом рассказал генеральный директор компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью Дмитрий Будорин, пишет UBR.ua. Он отметил, что средний спрос на криптовалюты среди украинских граждан составляет около $80 млн в сутки. Специалист назвал этот процесс "миграцией" наличного доллара в криптоактивы.
"Криптовалюта – это тот же доллар, только немного удобней… Потому что вы не возите эти громадные чемоданы с деньгами. Вы можете в два клика отправить пару миллионов долларов – это будет стоить копейки", – заявил эксперт.
Напомним, после длительного снижения курс биткоина вернулся к стабильному росту. Стоимость выросла до $32,18 тыс. На курс первой криптовалюты повлияло заявление миллиардера Илона Маска о том, что компания Tesla снова может начать продавать товары за биткоины.
"Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткоинов. Я хотел немного больше комплексной проверки, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что есть тенденция к увеличению. Если так, Tesla возобновит прием", – заявил предприниматель.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.
Соучредитель инвесткомпании Magellan, миллиардер Хэмиш Дуглас заявил, что криптовалюты являются одним из величайших массовых заблуждений в современной истории. По его словам, это как часть более серьезного предупреждения о том, что цены на активы, "искусственно завышенные правительством и стимулами центрального банка", могут столкнуться с расплатой.