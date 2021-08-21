Украина вошла в топ рейтинга использования криптовалют

Украина заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году. Киев опередил таких игроков на рынке, как США и Китай.

В частности, Соединенные Штаты заняли восьмое место, а Китай – 13. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Согласно отчету, в Украине самый большой объем транзакций с цифровыми активами в мире. Кроме этого, Киев вошел в первую десятку стран с наибольшим заработком на биткоине.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что высокое место в соответствующем рейтинге говорит о необходимости создания механизмов для дальнейшего развития индустрии в стране.

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НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Напомним, что одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестиционный директор американской компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что биткоин слишком быстро подорожал, а теперь коррекция может вернуть первую криптовалюту к уровням $20-30 тыс.