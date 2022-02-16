Цепь, сковавшую пару из Украины на 123 дня, выставили на криптоаукцион

Цепь, которая в 2021 году в течение четырех месяцев сковывала влюбленную пару из Харькова, стала коллекцией невзаимозаменяемых токенов (NFT). Харьковчанин Александр Кудлай разобрал ее на звенья и теперь продает на аукционе за криптовалюту.

Об этом Кудлай сообщил на своей странице в Instagram. Коллекция будет состоять из 27 лотов: 26 звеньев цепи и пломбы, которая подтверждала чистоту эксперимента для регистрации в Книге рекордов Украины.

Каждый физический лот будет сопровождаться видеороликом, которые и станут объектами NFT-аукциона. При этом презентация самой коллекции с демонстрацией роликов состоится в Киеве 17 февраля.

Деньги, которые удастся выручить на торгах, Александр собирается потратить на благотворительность. Он хочет построить и поддерживать в Киеве детский дом на 300 человек.

Видео дня

Торги продлятся с 14 по 28 февраля. Любой желающий сможет сделать ставку на известной платформе OpenSea, но стоимость будет стартовать от $123 тыс.

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Скованные одной цепью: love-эксперимент пары из Харькова

На День Валентина, 14 февраля 2021 года Александр Кудлай и Виктория Пустовитова соединили свои руки массивной цепью, которую представители Реестра рекордов Украины соединили пломбой. Но спустя четыре месяца пара объявила о расставании, и 17 июня они сняли цепь, которая сковывала их в течение 123 дней.

Ранее Кудлай и его бывшая девушка Виктория Пустовитова заявляли о намерении продать цепь за $3 млн. 2 миллиона долларов они собирались потратить на благотворительность, а один разделить между собой.

Однако в NFT-аукционе Пустовитова решила участия не принимать. Как сказала девушка, ей это неинтересно.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик тоже выпустил лимитированную NFT-серию. Это коллекция из пяти токенов: "Steel", "Titanium", "Gold", "Platinum" и "Diamond.