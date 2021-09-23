Усик перед боем с Джошуа выпустит свой NFT-токен: подробности от Binance

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Александр Усик (18-0, 13 КО) выпустит серию из 5 памятных лимитированных NFT-токенов совместно с торговой площадкой Binance NFT. Аукцион откроют в субботу, 25 сентября, в 1:00 (киевское время) перед боем против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Продлится он до вторника, 28 сентября, 1:00.

Коллекция NFT непобежденного украинского боксера будет состоять из пяти серий: коллекционные жетоны "Steel", "Titanium", "Gold" с фиксированной ценой и токены "Platinum" и "Diamond", но последние продадут через аукцион. Об этом сообщает Binance.

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Владельцы "Platinum" получат профессиональные боксерские перчатки с подписью Усика. В свою очередь единственный владелец "Diamond" проведет тренировку с 34-летним спортсменом.

"Благодаря быстрым и доступным решением, основанным на инфраструктуре блокчейна Binance, у поклонников различных видов спорта есть отличная возможность для нового формата общения со своими спортивными кумирами", – заявила глава Binance NFT Хелен Хай.

Чемпионский бой между Усиком и Джошуа состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Отметим, украинский супертяжеловес является обязательным претендентом на пояс WBO.

NFT – вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим таким же токеном. Цифровой актив имеет коллекционный характер и содержит исключительную информацию, он ценен как криптовалюта.

Стоит отметить, уже очень много спортсменов, клубов и чемпионатов выпустили свои NFT-токены. В их число входят нападающий футбольного клуба "ПСЖ" Лионель Месси, боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и многие другие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, представитель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард рассказала о причинах "безотлагательности вопроса" касательно разработки цифровой валюты центрального банка США. Она отмечает, что другие страны, например, Китай, уже продвинулись вперед со своей собственной валютой.