Трейдеры из Украины и других стран получили $20 млн убытков из-за сбоя криптобиржи

Криптотрейдеры из Австралии, Франции и США получили 20 млн долларов убытков из-за сбоя биржи Binance. Теперь инвесторы требуют возмещения ущерба.

Интересы пострадавших будет представлять американская юридическая фирма White&Case. Об этом сообщает UBR.

Кроме того, финансовая группа Liti Capital из Швейцарии пообещала выделить 5 млн долларов на финансирование международного арбитража против Binance.

Данная биржа является одним из крупнейших игроков в индустрии криптоактивов. Binance все чаще сталкивается с давлением после нареканий со стороны регулирующих органов. В частности, в Великобритании, Японии и Гонконге они высказывали свои замечания по поводу работы компании по борьбе с отмыванием денег.

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В результате Binance пообещала ужесточить процедуры соблюдения нормативных требований и более тесно сотрудничать с финансовыми надзорными органами.

Напомним, что украинцы в первом полугодии 2021 года установили рекорд по покупке криптовалюты, по большей части USDT – стейблкоин, привязанный к курсу доллара. Так, на пике суточный объем достиг отметки в $500 млн.

Также Украина заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году. Киев опередил таких игроков на рынке, как США и Китай. В частности, Соединенные Штаты заняли восьмое место, а Китай – 13.

Как сообщал OBOZREVATEL, майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.