Токенизированные акции Netflix рухнули на 70%: есть ли надежда на воскрешение

Токенизированные акции Netflix на бирже FTX с начала 2022 года потеряли 70% своей стоимости, а в апреле курс актива обновил почти двухлетний минимум. Аналитики расходятся во мнениях касательно дальнейших перспектив актива – одни заявляют о пределе возможностей абонентской базы сервиса, но другие верят, что аудиторию зрителей возможно расширить еще сильнее.

Как отмечают аналитики крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT, нельзя сказать, что NFLX обладает признаками скамного, низкокапитализированного актива с неясными перспективами. Он представляет реальный бизнес с более 220 млн пользователей и выручкой около $30 млрд в год.

OBOZREVATEL изучил причины падения курса актива, а также разобрался, чем токенизированные акции отличаются от криптовалют.

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Что такое токенизированные акции?

Токенизированной акцией является производный финансовый инструмент, представляющий собой ценные бумаги, переведенные на блокчейн и преобразованные в токен безопасности (security token). Курс таких токенов привязан к цене реального актива, которым он обеспечен.

В отличие от криптовалют, токенизированные акции считаются менее волатильным классом активов. Кроме того, они наделяют своего владельца материальными правами: дают возможность получать дивиденды и доход на разнице котировок, а также удостоверяют право собственности.

Фактически это реальные акции компании. Но токенизированными могут быть облигации, а также другие ценные бумаги и финансовые инструменты.

Также, в отличие от криптовалют, токенизированные акции размещают через предложение токенов безопасности (STO, от security token offering). Но перед этим компания должна пройти проверку на юридическое соответствие требованиям ключевых регуляторов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ценовая динамика токенизированных акций Netflix

Биржа FTX торгует токенизированными акциями Netflix и других технологигантов с июня 2021 года. Однако инфраструктура для торговли была предоставлена компанией Digital Assets AG, а для самой токенизации был использован блокчейн Solana.

Поскольку курсовые колебания токенизированных акций Netflix повторяют движения реальных акций на бирже, их стоимость также по большей части зависит от успехов компании. Например, популярность сериала "Игра в кальмара" привела к тому, что в октябре 2021 года стоимость акций стримингового сервиса взлетела до исторических $699.

После этого для Netflix начался период затяжного падения – согласно данным CoinMarketCap, с начала 2022-го курс NFLX рухнул на 70%, а рыночная капитализация компании сократилась на $186 млрд. Преимущественно это объясняется квартальным докладом, из которого стало известно о первом сокращении платных подписчиков платформы с 2011 года.

Но последний этап падения произошел в начале мая, когда акции Netflix подешевели с $204 до $176, что стало абсолютным антирекордом для компании с 2017 года. По состоянию на 10 мая, актив торгуется на уровне $179.

Что ждет Netflix дальше?

Издание Entrepreneur называет сокращение количества подписчиков Netflix сигналом к тому, что абонентская база сервиса достигла своего предела. Кроме того, отмечается дороговизна съемок новых сериалов – в 2021 году Netflix потратила на создание оригинального контента $17 млрд, тогда как объем продаж составил $29,7 млрд.

В самой компании прогнозируют сокращение подписчиков во втором квартале 2022 года еще на 2 млн, отмечает The Motley Fool. Это объясняется рядом факторов, включая отключение услуг в России из-за военного вторжения в Украину, а также усиление конкуренции на рынке со стороны Disney, Amazon, Apple и других кинокомпаний.

В то же время, в Winnipeg Sun отмечают, что эта платформа сохраняет лидерство среди стриминговых сервисов. По статистике, в начале января-2022 аудитория Netflix насчитывала около 222 млн подписчиков по всему миру, но еще 100 млн семей пользуются площадкой бесплатно благодаря обмену паролями. Но в дальнейшем руководство компании планирует программно ограничить возможность обмениваться паролями к аккаунтам, что должно привести к росту платных подписчиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после начала войны в Украине сериал "Слуга народа", в котором президент Владимир Зеленский исполнил главную роль, стал одним из самых популярны на Netflix. Любопытно, что сериал не был доступен для зрителей, но его вернули в прокат по многочисленным просьбам подписчиков.