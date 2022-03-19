Сериал 'Слуга народа' ворвался в рейтинг самых популярных шоу дня на Netflix

Сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли стремительно завоевал поклонников среди пользователей Netflix. За несколько дней он стал одним из самых популярны сериалов на стриминговом сервисе.

Примечательно, что "Слуга народа" стал доступен на сервисе по многочисленным запросам зрителей. Об этом пресс-служба Netflix сообщила в Twitter.

Стоит отметить, что Netflix купил права на показ сериала "Слуга народа" у студии "Квартал 95" в 2016 году. На днях он вновь стал доступен зрителям. И за небольшое время сериал с Зеленским в главной роли стал одним из самых популярных сериалов на сервисе.

"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным", – сообщили в Netflix.

Видео дня

Напомним, rомпания Netflix приостановила работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину. Также отменены все будущие проекты и приобретения в РФ. Netflix также недавно отказался размещать 20 российских бесплатных пропагандистских каналов, которые он должен был размещать в соответствии с российским законодательством.

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