Существование криптовалют упростится: в США нашли нового регулятора

В Конгресс США внесли законопроект, который может значительно расширить полномочия Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении криптовалютных бирж. В цифровом сообществе в этом увидели положительный знак.

Как сообщает The Washington Post, Закон о цифровых товарных биржах предлагает передать CFTC полномочия регулятора разработчиков криптовалюты, дилеров, бирж и поставщиков стейблкоинов. Считается, что документ будет принят, поскольку он разрабатывался конгрессменами от Республиканской и Демократической партий.

Законопроект значительно расширяет историческую роль комиссии как главного регулятора рынков деривативов на зерно и другие сельскохозяйственные продукты в США. Документ классифицирует криптовалюты, не являющиеся ценными бумагами, как цифровые товары, подлежащие регулированию CFTC.

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Также закон обяжет эмитенты стейблкоинов (стабильных криптовалют) регистрироваться операторами цифровых товаров с фиксированной стоимостью. Впоследствии они должны будут делиться с регулятором информацией о работе стейблкоина и следить за тем, чтобы у них было достаточно активов для обмена монет на доллары.

В итоге перед перед листингом и началом продаж новых криптовалют биржам придется получать разрешение у CFTC. С одной стороны, это внесет ясность в процесс стандартизации активов, но с другой – замедлит скорость размещения на биржах новых монет.

При этом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) оставят регулирующие функции в отношении предложений ценных бумаг цифровых активов. Однако передачу даже части полномочий Комиссии по торговле товарными фьючерсами называют положительным знаком, поскольку этот орган считается более дружественным к криптосектору.

Главный стратег по политическим вопросам Совета по инновациям при Министерстве обороны США Кори Гарднер высоко оценил этот законопроект за разумную политику в отношении криптовалюты и создание новой атмосферы возможностей. “Это один из немногих представленных законопроектов, за которыми индустрия должна внимательно следить", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о суде SEC против эмитента криптовалюты XRP – компании Ripple. Стороны еще два года назад разошлись во мнениях, обладает ли этот актив свойством ценных бумаг и должен ли был быть зарегитрирован перед продажей монет на $1,3 млрд.