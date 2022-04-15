"Слияние" Ethereum отложили: когда эволюционирует вторая криптовалюта

Фундаментальное обновление блокчейна Ethereum в очередной раз отложили. Теперь сообщество второй по капитализации криптовалюты сможет отказаться от майнинга лишь во второй половине 2022 года.

Об этом в своем Twitter сообщил один из разработчиков Ethereum Foundation Тим Бейко. По его словам, если раньше изменения должны были вступить в силу в июне, то теперь это случится как минимум на два месяца позже.

"Это случится не в июне, а скорее всего через несколько месяцев. Пока нет точной даты, но мы определенно находимся на последней главе PoW Ethereum", – заявил Бейко, призвав сообщество "эфира" больше не покупать технику для майнинга.

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Проблемы "Слияния"

Речь идет о переходе Ethereum от алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW) к Proof-of-Stake (PoS), то есть отказе от майнинга криптовалюты в пользу стейкинга. Таким образом, процесс "производства" новых монет ETH станет менее энергозатратным.

Это событие назвали The Merge ("Слияние"), поскольку основная сеть Ethereum присоединится к PoS-цепочке Beacon Chain. Новый блокчейн получил название Ethereum 2.0.

В рамках многоступенчатого перехода разработчики Ethereum впервые реализовали "теневой форк" основной сети – это тестовая процедура перед запуском обновления для поиска возможных технических ошибок и программных дыр. Согласно данным BlockScout, было обработано 10,5 млн транзакций со средней скоростью 12,6 секунды на блок.

"Бомба сложности"

Важным аспектом перехода на PoS является "бомба сложности". Это автоматическое увеличение времени генерации одного блока с 13 до 20 секунд, что снизит доходность майнеров примерно на 50%.

"Бомба сложности" предшествует "переезду" Ethereum. Ее активацию неоднократно переносили (об отказе от PoW создатель "эфира" Виталик Бутерин впервые заговорил в 2015 году), а новой датой, по словам Тима Бейко, назначен май 2022 года.

"В отличие от предыдущих обновлений Ethereum, Merge активируется не по времени блокировки. Вместо этого активация произойдет из-за показателя сложности в сети", – добавил Бейко, отметив, что это сложнее предугадать.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, майнинг является одним из самых спорных составляющих криптовалют. В условиях климатического кризиса в Евросоюзе даже чуть не запретили использование криптовалют, которые получают путем PoW.