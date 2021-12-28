Сколько можно заработать за год, если ежемесячно вкладывать 100 долларов в биткоин

Постоянные небольшие инвестиции в криптовалюты в течение года – позволяют увеличить их общую стоимость до 62% без значительного риска.

Об этом в своем блоге рассказал инвестор Ник Нолан. Однако он не советует инвестировать в то, о чем вы ничего не понимаете. Прежде чем открыть свой кошелек, следует потратить 15-20 часов на изучение криптовалют, блокчейна и биткоина.

Нолан решил проанализировать, какую прибыль получит инвестор, если будет покупать ежемесячно биткоин на сумму в $100. Он разбивал покупку на две операции – то есть вкладывал 50 долларов 1 и 15 числа каждого месяца.

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Блогер начал закупать криптовалюту в ноябре 2020 года, а закончил 15 октября 2021 года. За этот период он израсходовал $1200, но стоимость его активов уже составляла $1944. Это означает, что за год инвестиций он получил прибыль в $744, то есть на 62% больше без особого риска.

Эксперт считает, что небольшие, но постоянные вклады являются безопасным способом заработать. Конечно, по его словам, какие-либо инвестиции связаны с определенным риском.

Отметим, что в течение этого года были месяцы, когда цена биткоина начала стремительно возрастать, что положительно отразилось на стоимости его активов. Уже 15 февраля 2021 года при общей сумме инвестиций $400 стоимость имеющейся у него "крипты" выросла до $809,99, то есть более чем в два раза.

Если посмотреть на цифры, то эта тенденция сохранялась несколько месяцев. Но несмотря на постоянный рост, в июле курс криптовалюты резко упал. По состоянию на 15 июля Нолан даже ушел в минус, ведь при покупке биткоина на $900 – стоимость его активов составила всего $879,72. То есть потери составили $20,28.

Однако в следующем месяце тенденция снова изменилась и криптовалюта начала расти. И при общей сумме инвестиций в $1000 их стоимость составляла в августе уже $1402,27.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель США вложил все деньги, отложенные при жизни, в биткоин и стал миллионером. Но потом оказалось, что богатство не сделало его счастливым – несмотря на 35-летний возраст, он чувствует себя пенсионером.