На пенсию в 35 лет: мужчина вложил все деньги в биткоин и стал миллионером

Житель США вложил все деньги, отложенные за жизнь, в биткоин и стал миллионером. Но потом оказалось, что богатство не сделало его счастливым – несмотря на 35-летний возраст, он чувствует себя пенсионером.

Как сообщает The Sun, об этом рассказал пользователь популярного форума Reddit. Он признался, что чувствует, словно не заслужил такой жизни, поскольку получил ее благодаря удаче, а не своим заслугам.

По словам мужчины, он около десяти лет работал контент-менеджером, получая 25 тыс. фунтов стерлингов в год. Этого ему хватало на путешествия, жизнь в шикарных отелях и роскошные обеды.

Про биткоин (BTC) он узнал в 2014 году, когда курс первой криптовалюты котировался на уровне $300-800 за монету. Нелюбовь к дорогим вещам позволила автору отложить за жизнь солидную сумму, которую он вложил в BTC.

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"Я знаю, что многие здесь считают биткоин великой спекуляцией. После крупных взлетов и падений я и сам с этим соглашусь, тем не менее эта идея мне понравилась. Я очень глубоко погрузился в эту кроличью нору – читал и смотрел все, что только мог найти", – цитируют мужчину журналисты.

Он признается, что вложил почти все свои деньги в BTC, признавая, что это было необдуманной и сумасшедшей идеей. Однако к 2017 году, когда биткоин на своем пике достигал $19,5 тыс., доход мужчины от инвестиций после вычета налогов превысил 2 млн фунтов стерлингов.

"В это время я пытался научиться жить на проценты, сойти с этих безумных американских горок и научиться инвестировать ответственно. Я перевел все деньги в простой портфель из американских и зарубежных акций, а также облигаций", – вспоминает американец.

При этом он продолжал работать (хоть и значительно меньше) еще около двух лет, но потом понял, что его работа лишена какого-либо азарта и уволился. Заработав в 2019 году более 26 млн фунтов, автор в 35-летнем возрасте решил посвятить жизнь путешествиям, встречам с друзьями и новым увлечениям.

Но он считает, что деньги не сделали его абсолютно счастливым. Мужчина признается, что столкнулся в своей новой жизни с двумя проблемами.

"Раньше я любил свою работу – она была источником множества переживаний в моей жизни. Это сложно компенсировать лишь деньгами, но у меня и нет желания работать только ради высокого статуса. Во-вторых, я вообще не чувствую, что заслужил все это, потому что оно досталось мне лишь благодаря удачной ставке на криптовалюту", – жалуется мужчина.

Он уверен, что все равно разбогател бы благодаря работе, но тогда он бы считал это заслуженным. А сейчас мужчина чувствует себя так, словно досрочно вышел на пенсию.

"Такое ощущение, будто я применил в своей жизни чит-код. Теперь я не знаю, как снова сделать ее интересной", – добавил он.

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