Швейцария накажет Россию биткоином: кого коснутся новые санкции

Вслед за санкциями, которые Швейцария ввела в отношении России за нападение на Украину, традиционно нейтральная страна решила замораживать и криптовалютные счета подсанкционных граждан и компаний РФ. Речь идет только об операциях на криптовалютных площадках.

Как сообщает Financial Times, в швейцарском министерстве финансов считают заморозку криптоактивов необходимой, чтобы эта страна защитила целостность своей развитой блокчейн-индустрии. Согласно данным исследования швейцарской венчурной компании CV VC, по состоянию на декабрь 2021 года в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне были зарегистрированы 1128 блокчейн-компаний.

"Если человек владеет "холодным" криптокошельком, то, где бы он ни находился, его будет практически невозможно идентифицировать. Но если он использует криптосервисы – фонды, биржи и т. д. – мы можем нацелиться на эти точки обслуживания", – говорит собеседник журналистов.

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Федеральное правительство Швейцарии уже ввело санкции в отношении РФ, заморозив банковские счета и материальные активы 223 россиян, включая близких соратников президента страны-агрессора Владимира Путина. Таким образом, криптовалютные ограничения станут дополнительным наказанием для Кремля.

Евросоюз тоже намерен не дать России уклониться от экономических санкций с помощью криптовалют. "Мы предпринимаем меры, в частности в отношении криптовалют или криптоактивов, которые не должны использоваться для обхода финансовых санкций, принятых 27 странами ЕС", – заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр 3 марта.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что Россия все же не сумеет избежать разрушительного эффекта от санкций западных стран за счет криптовалюты. Этого не позволяют ни уже существующие механизмы, ни объемы потерь, которые несет экономика РФ.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после введения санкций рубль резко девальвировал, в связи с чем российская валюта упала ниже биткоина по показателю рыночной капитализации. Согласно ончейн-данным, россияне массово избавляются от рубля, делая выбор в пользу криптовалюты.