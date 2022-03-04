Финансы и экспорт товаров. Швейцария приняла новые санкции ЕС в отношении России

Федеральный совет Швейцарии 4 марта принял дополнительные санкционные пакеты от Евросоюза против России. Меры касаются, в частности, товаров и финансов.

"Экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, независимо от конечного использования или конечного пользователя, теперь будет запрещен. Кроме того, запрещен экспорт товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России или развитию сектора обороны и безопасности. В этом контексте оказание технической помощи, посредничество или предоставление средств также запрещено", – говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

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Кроме того, больше не разрешен экспорт некоторых товаров и услуг из нефтяного сектора в Россию. Запрещается экспорт и некоторых товаров и технологий, которые могут быть использованы в аэрокосмической отрасли.

"Предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли или инвестирования в России запрещено. Другие финансовые меры относятся к ценным бумагам, кредитам и приему депозитов. Операции с российским центральным банком также больше не разрешены. Федеральный совет также решил принять санкции в финансовом секторе, принятые ЕС 1 марта 2022 года, включая соответствующие исключения. Особенно пострадала международная коммуникационная сеть SWIFT", – говорится в сообщении.

Помимо этого, приняли решение заморозить активы лиц, имеющих тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за неделю войны против Украины заблокировали 9 платежных систем, перестали доставлять почти все импортные авто, заявили о санкциях сотни международных компаний. Чтобы скрыть реальную ситуацию в экономике, власти РФ блокируют независимые СМИ. За несколько дней они закрыли для россиян "Дождь", "Эхо Москвы", ограничили доступ к "Медузе", BBC, "Радио Свободы" и Deutsche Welle.