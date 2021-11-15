Никому неизвестная "собачья" криптовалюта взлетела на 45 000% за сутки

После невероятного роста курса малоизвестной криптовалюты KokoSwap на пьедестал самых быстрорастущих цифровых активов взошел токен HUSKYX. Спустя несколько суток после появления его стоимость взлетела в 459 раз.

Согласно данным Coinmarketcap, монетами начали торговать 9 ноября. HUSKYX была размещена на блокчейне Binance Smart Chain.

Активный рост курса криптовалюты начался утром 14 ноября. Буквально за 24 часа стоимость монет взлетела с $0,000000004089 до $0,000001878, то есть увеличилась на 45 928%.

Видео дня

По состоянию на 17:00 15 ноября стоимость одного "хаски-икс-коина" составляет $0,000002026. Самозаявленную рыночную капитализацию токена оценили в $1,8 млрд.

В то же время, в Coinmarketcap отмечают, что проверить ни рыночную капитализацию этой криптовалюты, ни количество находящихся в обиходе токенов не удалось. Руководство проекта оценивает последний показатель в 990 трлн токенов.

HUSKYX является дефляционным токеном. То есть, его предложение постоянно уменьшается, что делает его все более редким. С каждой транзакции HUSKYX снимается комиссия и небольшой процент монет сжигается.

Пока что у участников рынка нет возможности торговать HUSKYX. В криптокошельке есть только функция слежения за волатильностью токена.

Эта монета пополнила список других "собачьих" альткоинов. Криптоинвесторы предостерегают от вложения денег в криптовалюты-мемы и призывают рисковать только теми суммами, которые не жалко потерять.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о похожей ситуации с криптовалютой Squid Game. Данный токен был создан на волне успеха южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Сразу же после выпуска в октябре 2021 года он показала сенсационный взлет – курс монеты вырос более чем на 300%. Однако за резким ростом последовало и резкое падение – в течение недели стоимость этой криптовалюты рухнула на 99,99%.