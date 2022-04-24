Путину придется забыть о биткоине: США готовы применить весь санкционный арсенал

Санкции, которые были введены против России из-за ее военного вторжения в Украину, могут серьезно затормозить развитие ее многомиллиардного криптосектора. Предпринимаемые США меры могут свидетельствовать о реальной обеспокоенности Америки касательно обхода Кремлем ограничений с помощью криптовалюты.

К такому выводу пришли эксперты, опрошенные телеканалом CNBC. "Это мощный сигнал от OFAC (Управления Минфина США по контролю за иностранными активами. – Ред.) о намерении использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты, чтобы не дать России избежать санкций с помощью криптовалюты", – говорит вице-президент криптоаналитической компании Elliptic Дэвид Карлайл.

Как он считает, США всерьез обеспокоены тем, что Россия может использовать запас газа и нефти для майнинга криптовалюты и таким образом уклониться от санкций. Об этом свидетельствует недавнее включение в "черный список" криптокомпании BitRiver и ее 10 российских "дочек", которых лишили доступа к американским криптовалютным биржам и рынку майнингового оборудования.

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Согласно данным CryptoCompare, в марте объем криптовалютных торгов в паре с российской валютой составил 111,4 млрд рублей. Это значительно больше, чем в предыдущих месяцах, например, в апреле этот показатель составил 19,2 млрд рублей.

"Хотя криптомайнинг и близко не заменит объем российских активов, замороженных в результате санкций, это позволит обойтись без ввода и вывода крипто-фиатных валют на централизованных биржах виртуальной валюты", – констатирует советник юридической компании Crowell & Moring Ананд Ситиан.

Криптоаналитическая компания Сoincub подсчитала, что в четвертом квартале 2021 года на РФ приходилось 11,23% хешрейта (совокупной вычислительной мощности всех майнеров) в сети Bitcoin. Это третий по величине показатель в мире.

В действительности этот показатель может быть еще выше, говорит генеральный директор информационного портала CryptoCompare Чарльз Хейтер. Свое мнение он объясняет тем, что российский хешрейт мог вырасти из-за давления на майнеров в Казахстане.

Но эксперт считает, что в конечно итоге санкции против России приведут к оттоку майнеров из России в страны Средней Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, Хейтер уверен, что режим Владимира Путина и приближенные к президенту РФ олигархи могут видеть в криптовалюте источник финансирования деятельности за пределами своей страны.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, многие криптовалютные биржи тоже ввели санкции в отношении россиян, причастных к военному вторжению в Украину. А некоторые пошли еще дальше – крупнейшая площадка Европы WhiteBIT приостановила регистрацию граждан РФ и Беларуси и убрала рубль из торговых пар.