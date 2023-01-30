Прибыль "гарантирована": эксперт назвал время года, когда биткоин всегда растет

Сделки с биткоином в период китайского Нового Года являются на 100% выигрышными. В период с 2015 по 2022 год покупка биткоина в начале этого праздника и его продажа в конце каждый раз приносила трейдерам прибыль.

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Об этом в своем блоге LinkedIn заявил директор по исследованиям и стратегии платформы финансовых услуг для цифровых активов Matrixport Маркус Тилен.

Но необходимо иметь в виду, что, как и все остальные криптовалюты, биткоин относится к высокорисковым активам, поэтому предсказать его курс невозможно. В связи с этим все соответствующие инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

"Покупка Bitcoin в конце первого дня Китайского Нового года и его продажа через 10 торговых дней приносит в среднем +9%, причем все последние восемь лет (2015-2022) показывали положительную доходность. Коэффициент попаданий – 100%", – пишет Тилен.

Желающие проверить его расчеты в 2023 году, могли приобрести BTC 22 января. Стоит отметить, что в этот день биткоин торговался на уровне $22,9 тыс. за 1 BTC, и с тех пор его стоимость осталась на том же уровне. Однако, чтобы подтвердить данные Тилена, цена актива к 1 февраля должна будет приблизиться к $25 тыс., чего не бывало с июня 2022 года.

Трейдеры, которые следовали этой стратегии раньше, могли получить самый высокий доход в 2017 году – 16%. А в 2018-м, когда отрасль переживала предыдущую критозиму, доходность была минимальной и составила 1%.

Те, кто пожелают проверить эту гипотезу, могут купить биткоин перед следующим китайским Новым годом – в 2024 году этот праздник будет отмечаться с 22 января. Продать активы надо будет через 10 дней – 1 февраля.

Тилен называет Праздник весны (как еще называют китайский Новый год) привлекательным временем для инвестиций в биткоин в целом. Идеальным сроком для аккумулирования доходности в этот период он называет 15-19 дней – за этот срок биткоин в среднем дорожает примерно на 12%.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, с начала 2023 года курс биткоина вырос на 39%. Но в конце предыдущего года эксперты не могли определиться с прогнозами касательно стоимость первой криптовалюты – ей предсказывали как взлет до $250 тысяч, так и еще падение до $5 тысяч за монету.

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