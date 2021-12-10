"Пора обогатиться": Роберт Кийосаки предрек крах биткоина

Финансовые рынки ждет депрессия, что приведет к падению котировок и основных инвестиций, в том числе золота, серебра, недвижимости и криптовалют, включая биткоин. Этим можно воспользоваться для инвестирования, считает известный писатель и мотивационный спикер Роберт Кийосаки.

Об этом автор всемирного бестселлера "Богатый папа, бедный папа" написал в своем Twitter. Также он обвинил Федеральную резервную систему США и президента этой страны Джо Байдена в раздувании "фейковой инфляции".

"Грядут крах и депрессия. Золото, серебро, биткоины, недвижимость тоже ждет крах. Готовьтесь покупать больше золота, серебра, биткоинов и недвижимости после краха. Пора обогатиться после фейковой инфляции", – пишет Кийосаки.

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Как уже сообщалось, в ноябре инфляция в США вышла на рекордный уровень с ноября 1990 года. Рост цен в предпраздничный период достиг 6,2%.

Бизнесмен уже не впервые выступает за инвестиции в биткоин. Объявив о "смерти" доллара США, он заявил о необходимости покупать криптовалюту, серебро или золото.

А в апреле 2021 года он признался, что тоже стал криптоинвестором и предсказал рост этого актива до $1,2 млн за пять лет. При этом сам Кийосаки называет себя сторонником драгоценных металлов.

Любопытно, что один из его прогнозов уже сбылся. В декабре 2020 года Кийосаки утверждал, что первая криптовалюта пересечет отметку в $50 тыс. Это случилось уже через несколько месяцев – в марте 2021-го.

С тех пор курс биткоина побил уже несколько рекордов, достигнув отметки в $69 тыс. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 10 декабря один токен торгуется на уровне $48,1 тыс. Таким образом, с начала года цена монеты выросли на 63%.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее предпринимательница и сестра Марка Цукерберга Рэнди дала начинающим криптоинвесторам несколько советов. Она рекомендует не вкладывать все деньги только в один токен, а покупать сразу несколько, в том числе и так называемые мем-коины.