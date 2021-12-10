Настоящее безумие: сестра Цукерберга призвала покупать криптовалюту

Предпринимательница и сестра директора переименованной на Meta компании Facebook Марка Цукерберга назвала взлет курса криптовалюты Shiba Inu самой безумной вещью в своей жизни. Она не ожидала, что это станет одним из крупнейших криптопроектов в мире, и советует инвестировать в него деньги.

В этом Рэнди Цукерберг призналась в опубликованном на своем YouTube-канале видео о криптовалютах и так называемых мем-коинах. Она напомнила, что Shiba Inu создавали в шутку как "убийцу Dogecoin" – эта монета должна была обогнать по капитализации первый мем-коин. Но в итоге оказалось, что они могут существовать параллельно.

"Shiba также стал вирусной и основной криптовалютой. Я считаю ее рост примерно на 90 000 000% после запуска самой безумной вещью, которую я когда-либо видела", – добавила Цукерберг.

Видео дня

Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 9 декабря курс Shiba Inu составляет $0,00003675. За сутки токен подорожал примерно на 1,5%. По показателю рыночной капитализации он занимает 12 место в мире – $20,2 млрд.

Рэнди Цукерберг также напомнила, что на волне популярности двух основных мем-токенов, появились множество аналогичных. При этом лидеры мнений могут значительно влиять на их курс, как было видно на примере публикаций миллиардера Илона Маска в Twitter о Dogecoin (DOGE).

Цукерберг не исключает инвестирования в шуточные криптовалюты. "Если вы экспериментируете и играете с криптовалютами, обязательно покупайте и большие монеты, и немного мем-токенов", – советует она, тоже будучи инвестором.

В то же самое время сестра Марка Цукерберга призывает инвесторов соблюдать осторожность. Главный ее совет – диверсификация портфеля инвестиций.

"Не надо после просмотра видео думать: "Рэнди сказала мне купить на все деньги DOGE или SHIB". Вам нужно иметь диверсифицированный портфель с монетами из таких категорий, как метавселенные, Web 3, блокчейн, утилитарные токены и прочих", – объясняет Рэнди Цукерберг.

Старшая сестра Марка Цукерберга не меньше него известна в Кремниевой долине. После запуска Facebook она 10 лет была коммерческим директором компании, став автором стриминговой платформы Facebook Live, за которую была наминирована на премию "Эмми".

После ухода из компании брата основала и возглавила собственную – Zuckerberg Media. Под ее руководством компания сотрудничает с ООН, The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, Bravo и другими.

Сейчас Рэнди Цукерберг занимается привлечением инвестиций в различные технологические стартапы, называя себя "покровительницей бизнеса". Также она известна как спикер по технологиям и предпринимательству – ее лекции направлены на понимание новых тенденций в технологиях.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, не все бизнесмены разделяют ее мнение. Всемирно известный по голливудскому фильму "Волк из Уолл-стрит" бывший фондовый брокер Джордан Белфорт назвал Dogecoin и Shiba Inu бесполезными и призвал заключить их создателей в тюрьму.