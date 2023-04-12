Популярнее Трампа и Элвиса: биткоин возглавил рейтинг Google

На волне роста курса биткоина этот актив возглавил список поисковых запросов американцев в Google. В Украине большинство интересующихся первой криптовалютой проживает в Запорожской и Львовской областях.

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Исследование платформы Ahrefs показало, что жители США проявляют достаточно высокий интерес к флагманской криптовалюте. Порядка 16% поисковых запросов исходит именно из этой страны (1,9 млн из 12 млн во всем мире).

Таким образом, биткоин интересует американцев гораздо сильнее таких тем, как экс-президент Дональд Трамп, Элвис Пресли, Белый дом и детские пособия. В целом десятка самых популярных запросов выглядит так:

Bitcoin – 1,9 млн; Donald Trump – 1,5 млн; Breaking News – 1,4 млн; Elvis Presley – 1,3 млн; Disney World – 1,2 млн; Spiderman – 939 тыс.; Student Loan – 677 тыс.; Car Insurance – 657 тыс.; White House – 570 тыс.; Child Support – 482 тыс.

Сравнение по штатам показало, что за минувшие 12 месяцев больше всего запросов “биткоин" исходило из Невады. На ней следуют Гавайи, Калифорния и Флорида.

“Это неудивительно, поскольку Невада известна своей низкой налоговой нагрузкой, новаторским духом и расположением множества высокотехнологичных компаний, включая Gigafactory Tesla. Жители Невады также известны тем, что не боятся пробовать что-то новое и брать на себя определенные риски … Давняя страсть Невады к азартным играм может способствовать высокому интересу к биткоинам", – объясняют авторы исследования.

Что же касается Украины, то лидером по количеству исходящих поисковых запросов “биткоин" является Запорожская область. От нее незначительно отстают Луганская область и Киев. А вот на государственном языке “біткоїн" чаще всего ищут во Львовской, Ивано-Франсковской и Ровенской областях.

OBOZREVATEL уже сообщал, что могло обусловить такую популярность поисковых запросов. В ночь на 11 апреля курс первой криптовалюты значительно вырос, превысив $30 тыс. за BTC – это стало его максимумом с июня 2022 года.

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