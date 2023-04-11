Биткоин пробил потолок: что ждет "короля криптовалют" дальше

Биткоин резко подорожал – курс флагманской криптовалюты впервые с июня 2022 года превысил $30 тыс. за монету. На этом фоне эксперты прогнозируют или взлет еще выше, либо значительный откат.

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Согласно данным CoinMarketCap, за последние 30 дней стоимость BTC взлетела почти на 46%. Актив торгуется на уровне $30,1 тыс. за монету (более 7% прироста за сутки), а в моменте достигал $30 160 – это самый высокий уровень за последние 10 месяцев.

За биткоином традиционно пошли вверх и крупнейшие цифровые активы, но первая криптовалюта демонстрирует лучшие результаты роста. Частично это можно объяснить настроениями трейдеров в преддверии публикации отчета об индексе потребительских цен США (CPI), который появится 12 апреля.

Криптосообщество ожидает, что из-за назревшего в США банковского кризиса Федеральная резервная система если не снизит, то перестанет повышать базовую процентную ставку в США. Это, в свою очередь, сделает высоковолатильные активы (к ним относятся и криптовалюты) более привлекательными для инвесторов.

Изменение настроений подтверждает и Индекс страха и жадности (Crypto Fear and Greed Index), который определяется с учетом волатильности курса биткоина, динамики и объемов торгов, а также сообщений в соцсетях и трендов Google. Уже не менее недели он находится в зоне "жадности", а 11 апреля этот показатель достиг отметки в 68 баллов.

Издание BeInCrypto прогнозирует два дальнейших варианта развития событий. Ближайшая зона сопротивления BTC находится на уровне $31,8 тыс. Если криптовалютные "быки" смогут ее пробить на дневном графике, то курс двинется дальше – это называют самым вероятным сценарием. При этом закрытие ниже восходящей линии поддержки может привести к снижению курса до $25 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о прогнозе генерального директора трейдинговой компании Eight Михаэля ван де Поппе, который верит, что в ближайшие месяцы биткоин может достигнуть $40 тысяч за монету. Это произошйдет, если актив удержится на уровне как минимум $27-27,9 тыс.

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