Покупка криптовалюты на $670 сделала водителя миллионером

Неизвестный инвестор стал миллионером, купив криптовалюту Shiba Inu на $670. Это позволило ему оставить работу водителем.

Об этом в своем Twitter сообщил его бывший начальник Остин, называющий себя бывшим инвестиционным банкиром, а ныне бизнесменом. По его словам, водитель-миллионер уволился в мае 2021 года.

"Один из моих водителей уволился, потому что заработал $1,7 миллиона на криптовалюте. Благодаря инвестициям в размере $670. Он хороший парень, есть дети. Но это все неважно, потому что банкиры и юристы, работающие за $500 тысяч в год, все равно придут в ярость", – пишет автор.

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Мужчина выложил скриншот переписки со своим знакомым. Тот признался, что стал миллионером благодаря инвестициям в мем-коин Shiba Inu.

В октябре стоимость Shiba Inu выросла до рекордных $0,00008845, но с того времени упала более чем на 45%. По данным криптобиржи WhiteBIT, 1 декабря курс токена составляет $0,00004631.

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB) была создана в августе 2020 года, при это ее загадочный создатель Риоши (Ryoshi) утверждает, что не владеет токенами. Монету позиционируют как "убийцу Dogecoin (DOGE)", хотя обе монеты можно спутать – на их логотипах изображена собака породы шиба ину.

Риоши создавал криптовалюту, которая бы на 100% управлялась ее сообществом – сейчас оно насчитывает свыше 120 тыс. человек. Эти люди называют себя Shiba-армией.

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у какой-либо криптовалюты через время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о другом инвесторе, разбогатевшем на Shiba Inu – 35-летнем английском завхозе Робе. Купив "криптособак" на $8 тыс., он разбогател на $9 млн в течение нескольких месяцев.

Несмотря на это популярный мотивационный спикер Джордан Белфорт, всемирно известный по голливудскому фильму "Волк с Уолл-стрит", резко раскритиковал крупнейше критовалюты-мемы. Он призвал посадить создателей Shiba Inu и Dogecoin в тюрьму.