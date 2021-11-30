Покупайте прямо сейчас: миллиардер назвал преимущество биткоина

Один из богатейших людей Мексики, миллиардер Рикардо Салинас Плиего призвал вкладывать деньги не в доллары, а в криптовалюту. При этом он считает "фейковость" американской валюты преимуществом биткоина (BTC).

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя рост совокупной стоимости активов Федеральной резервной системы США (ФРС) за 18 ноября. Согласно опубликованному графику, за неделю активы ФРС превысили $8,67 трлн.

"Старые добрые США все больше и больше похожи на любую другую безответственную страну третьего мира… вау… посмотрите на масштабы создания фейковых денег. Покупайте биткоин прямо сейчас", – пишет Приего.

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За последние сутки курс биткоина вырос на более чем на 3%. По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 30 ноября один токен торгуется на уровне $58,2 тыс.

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у эфира или другой криптовалюты через время. Поэтому все инвестиции в данный тип активов делаются исключительно на свой страх и риск.

Плиего занимает третье место среди богатейших людей своей страны. По данным Forbes, по состоянию на 29 ноября его капитал составляет $13,4 млрд.

Главным источником его богатства является основанная и возглавляемая им Grupo Salinas. Данная группа компаний занимается телекоммуникациями, СМИ, финансовыми услугами и розничными магазинами.

Стоит отметить, что Плиего уже не впервые выступает в поддержку криптовалют, а в ноябре 2020 года бизнесмен признался, что 10% своего ликвидного портфеля он держит в биткоинах. Более того, бизнесмен советовал каждому инвестору следовать своему примеру.

А в июне 2021 года он заявил, что работает над тем, чтобы принадлежащий ему банк Banco Azteca стал первым в Мексике, принимающим биткоины. Но вскоре после этого Банк Мексики выступил с официальным заявлением, что криптовалюта не является законным платежным средством и поэтому не может использоваться в финансовой системе страны.

В то же время, критиковал он не только доллар, но и драгоценные металлы. Рикардо Салинас Плиего называл биткоин "новым золотом" и гораздо более портативным активом, чем его реальный аналог – миллиардер резонно отмечал, что транспортировать BTC "намного проще", чем носить в карманах золотые слитки.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, среди миллиардеров нет единого мнения насчет криптовалют. Например, один из богатейших людей Египта Нагиб Савирис выступает резко против таких инвестиций, называя их рискованными и незащищенными от хакеров.