"Деньги улетят": миллиардер назвал две причины не покупать криптовалюту

Один из богатейших людей Египта Нагиб Савирис резко раскритиковал инвестирование в криптовалюту, несмотря на то, что совокупная капитализация сферы цифровых активов превысила отметку в $3 трлн. Бизнесмен-миллиардер считает инвестиции в эту область рисковыми – курс слишком сильно зависит от внешних обстоятельств, а криптокошельки могут взломать.

Как сообщает Al-Ain News, Савирис назвал криптовалюту "полезным вложением для некоторых". При этом он добавил, что такие инвестиции выходят за рамки его личных интересов.

Поэтому покупать цифровую валюту он не собирается. Египетский миллиардер считает, что риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, больше получаемой прибыли. Он назвал два фактора, которым подвержены криптовалюты:

чрезмерная зависимость от вложений инвесторов;

угроза взлома криптокошелька.

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"При любой попытке хакера (взломать криптокошелек. – Ред.) деньги улетят", – считает 67-летний Нагиб Савирис. Сам он известен как ярый сторонник инвестиций в золото – прежде он неоднократно призывал людей покупать этот драгоценный металл.

Династия Савирисов – богатейшая в истории современного Египта. Forbes оценивает состояние Нагиба Савириса в $3,1 млрд.

Это делает его вторым в списке самых богатых граждан страны (и восьмым во всей Африке). Он уступает только своему младшему брату Нассефу, которому принадлежат $9 млрд.

Савирис известен как телекоммуникационный магнат. В 2011 году он продал основанную его отцом международную мобильную компанию Orascom Telecom российскому "Вымпелкому".

Сейчас он остается председателем правления Orascom TMT Investments. Кроме того, через холдинг Media Globe Holdings миллиардер владеет 88% европейской телесети Euronews.

10 ноября первая и самая популярная криптовалюта биткоин установила новый рекорд стоимости – $69 тыс. По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 11 ноября курс значительно скорректировался – до $65 тыс.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее американский миллиардер и основатель хедж-фонда Farallon Capital Том Стейер назвал биткоин экологической катастрофой. На это фоне он призвал майнеров использовать только возобновляемые источники энергии, чтобы не наносить такой ущерб природе.