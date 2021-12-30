Подорожали на 700-3500% за неделю: 5 малоизвестных криптовалют удивили взлетом

Неделя с 24 по 30 декабря выдалась неожиданно удачной для некоторых криптовалют – вряд ли кто-то мог предвидеть взлет стоимости малоизвестных монет вплоть до 26 или даже 35 раз. На прибыльность активов повлияли как заявления криптоинфлюенсеров, так и системные решения управляющих проектами команд.

OBOZREVATEL следит за криптовалютным рынком и собрал пять альткоинов, которые отметились наибольшим ростом за последнее время.

SORA Validator Token (VAL)

SORA (XOR) – децентрализованная экономическая система. Она реализует новый способ построения парачейна (внешней системы блокчейна), который подключается к экосистеме Polkadot с помощью встроенных инструментов, ориентированных на DeFi (децентрализованные финансы).

Видео дня

VAL - монета, которая используется для вознаграждения участников SORA – валидаторов и номинаторов. Первые отвечают за проверку блоков в сети, а последние назначают валидаторов.

Курс VAL подскочил более чем на 3500% после обновления 29 декабря. В этот день стало известно, что SORA будет участвовать в аукционах парачейнов Kusama. Это масштабируемая сеть специализированных блокчейнов, построенных с использованием фреймворка Substrate (он же используется в Polkadot).

Capybara (CAPY)

Capybara – внутренний токен метавселенной Capybara World. CAPY был создан на основе Solana и вышел на рынок 29 декабря.

Канадская команда проекта уже выпустила семь игр и заявила о планах насчет восьмой (Capybara) и собственных NFT. Однако издание Crypto News обращает внимание на то, что у проекта нет "дорожной карты", а также на его небольшой суточный объем торгов – порядка $125 тыс. на момент написания статьи.

Сразу же после появления актив резко подорожал. Менее чем за сутки рост составил 3169%. Таким образом, цена CAPY достигла отметки $0,009926.

Но взлет актива в цене – еще не гарантия его успешности. Эксперты рекомендуют углубленно изучать подобные молодые проекты перед инвестированием:

"Нужно понимать несколько ключевых вещей: насколько актив полезен для криптосообщества, является ли инновационным, решает ли существующие проблемы. Рост цены – далеко не показатель того, что добавление актива в портфель криптовалют в конце концов окажется оправданным. Это может быть временный эффект после выхода на рынок – как правило, через какое-то время цена стабилизируется либо опускается к нулевым значениям, если криптосообщество не видит в нем действительной полезности", – комментируют эту тенденцию в криптобирже WhiteBIT.

Santa Floki (HOHOHO)

Одним из лидеров недели оказался мем-токен Santa Floki (HOHOHO). Его курс вырос на 2650%, а суточные объемы торгов достигли $1,6 млн.

В отношении HOHOHO не обошлось без американского миллиардера Илона Маска. В своем Twitter он поделился милым снимком своего щенка породы шиба ину по кличке Флоки, который был подписан "Санта Флоки".

В течение нескольких часов после этого непопулярный мем-токен поднялся в цене в 60 раз. По состоянию на 29 декабря курс актива составляет $0,0000006277.

NinjaFloki (NJF)

Еще один криптоактив из категории GameFi, курс которого взлетел на неделе – внутренний токен play-to-earn-проекта NinjaFloki. NJF создан на базе Binance Smart Chain.

28 декабря стало известно о завершении 1 и 2 стадий "дорожной карты" проекта, а также добавлении NJF в список агрегатора CoinMarketCap и усилении маркетинговой кампании. На этом фоне стоимость NinjaFloki выросла почти на 1500% – до $0,00002349.

Agrofarm (FARM)

Еще один игровой криптоактив, который показал высокую прибыль на текущей неделе – Agrofarm. Это внутренняя игровая монета одноименного бразильского децентрализованного NFT-проекта.

Agrofarm был создан компанией AgroCash в ноябре 2021 года. В течение двух месяцев от начала существования описание и котировки токена появились на CoinMarketCap, CoinGecko и других ведущих криптосервисах.

За прошедшую неделю стоимость FARM выросла более чем на 720% – до $0,03. Объем торгов 30 декабря составляет $644 тыс.

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