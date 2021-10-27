Пенсионные фонды заметили биткоин: в США набирает силу новая тенденция

Фонд пенсионного обеспечения пожарных Хьюстона (Техас, США) инвестировал $25 млн в биткоины и Ethereum. Обычно, будучи распорядителями крупных средств налогоплательщиков, пенсионные фонды не спешат вкладываться в криптовалюты. Тем не менее, Хьюстонский фонд уже не первый: ранее цифровые активы купили два пенсионных фонда в Вирджинии. Недавно они заявили, что планируют увеличить свои инвестиции еще на $50 млн.

Всего фонд в Хьюстоне располагает активами на $5,5 млрд, поэтому на криптовалюту потратили лишь небольшую часть сбережений, сообщает Bloomberg. Инвестиционный директор фонда Аджит Сингх уверен в целесообразности этого решения.

"Я рассматриваю этот шаг как еще один инструмент для управления своими рисками, – сказал финансовый менеджер. – Актив имеет положительную ожидаемую доходность".

Но, будучи пионером своего штата, Сингх проявляет профессиональную осторожность. И говорит: в данных обстоятельствах он предпочитает иметь прямые токены, а не брать на себя риск, связанный с фьючерсными инвестициями.

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"Мы решили перейти непосредственно к токену. По мере того, как происходит все больше и больше институциональных финансовых нововведений, динамика спроса и предложения будет становиться все более интенсивной. Наличие физических активов – фактических токенов – дает нам в будущем потенциальную возможность получения дохода", – отметил Сингх.

На сегодняшний день Пенсионный Фонд Хьюстона обрабатывает пенсионные выплаты более чем 6600 действующих и вышедших на пенсию пожарных и членов их семей. С 2004 года действующие пожарные вносят в фонд 9% своей зарплаты. При этом муниципальный Хьюстон вносит, как минимум, в два раза больше.

Сингх уверен, что вложения в криптовалюту окупятся. "Это стало классом активов, который мы больше не могли игнорировать", – сказал менеджер. .

В целом, по данным Национальной ассоциации государственных пенсионных администраторов, пенсионные фонды в США контролируют активы на сумму более $5,5 трлн. Все эти средства должны инвестироваться, чтобы пенсионные вклады не обесценивались. И, несмотря на свою ненадежности, криптовалюты могут стать одним из способов достичь такой цели.

Рыночная капитализация криптовалют уже превышает $2 трлн. Биткоином владеют высшие должностные лица США – члены американского Конгресса. Недавно сенатор-республиканец от штата Вайоминг Синтия Ламмис сообщила о том, что внесла биткоин в декларацию о доходах. На данный момент сенатор владеет биткоинами на сумму 100 тыс.

В июле Ламмис заявила, что пенсионные фонды США должны диверсифицировать активы и использовать в своих портфелях биткоин и другие криптовалюты. Практически синхронно управляющая и IT-директор Фонда Сороса Давн Фитцпатрик в интервью Bloomberg сообщила о факте инвестирования ее фондом в Lukka и NYDIG – компании, занимающиеся девелопментом инфраструктуры добычи криптовалют.

За несколько дней до этого глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Герри Генслер заявил, что виртуальные активы с высокой степенью вероятности будут юридически приравняны к ценным бумагам.Конгресс уже включил в повестку дня вопрос о том, как Комиссии следует регулировать криптовалюты. Сама же комиссия по уже одобрила к листингу несколько биткоин аффилированных ETF.

Эти геймченджинговые шаги играют на повышение цены биткоин в стратегической перспективе. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена флагманской криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс.

Еще в конце сентября биткоин стоил $40,7 тыс. (немногим более 1 млн гривен). А 27 октября, по данным криптобиржи Whitebit, курс составил $58,9 тыс.