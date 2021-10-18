Биткоин стал мейнстримом: Фонд Сороса отважился на инвестиции в криптовалюту

Семейный фонд Джорджа Сороса Soros Fund Management, несмотря на скептическое отношение инвестора-миллиардера к криптовалютам, все же владеет небольшим количеством биткоинов. Инвестицию в "несколько монет" в фонде объяснили тем, что биткоин стал очень популярен в последнее время.

Об этом сообщила генеральный директор фонда и IT-директор Давн Фитцпатрик в интервью Bloomberg. Она также подчеркнула, что Фонд Сороса рассматривает криптовалюты за пределами концепции компенсации инфляции.

"Я не уверена, что биткоин рассматривается исключительно как средство защиты от инфляции, - сказала Фитцпатрик. – Я думаю, он преодолел пропасть и смог стать мейнстримом".

Она указала на тот факт, что рыночная капитализация рынка криптовалют превышает 2 трлн долларов. Цитируя данные CoinGecko, менеджер отметила, что текущая цифра может приближаться к 2,3 трлн долларов.

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При этом фонд также инвестировал в компании, занимающиеся инфраструктурой добычи криптовалюты. Речь идет, в частности, о Lukka и NYDIG.

Не подтверждая напрямую, сколько средств фонд инвестировал в биткоины, Фитцпатрик отметила, что у них "есть несколько монет, не много". Она также добавила, что "сами по себе монеты менее интересны, нежели варианты использования DeFi и подобных инструментов", – предоставляет ее

DeFi – это "децентрализованное финансирование". По сути, это собирательный термин для финансовых продуктов, выпущенных на публичных блокчейнах и использующих возможности смарт-контрактов.

Этот инструмент доступен для всех в мире без необходимости в посредниках. Он предлагает многие из тех же услуг, что и традиционные финансы, например, такие как заимствования и кредитование.

Сам Сорос в прошлом заявлял, что биткоин и другие цифровые валюты не могут функционировать из-за их волатильности. Однако в апреле 2018 года фонд получил зеленый свет на выпуск и операции с криптовалютой.

Soros Fund Management основан в в 1970 году Джорджем Соросом. Сейчас компания имеет структуру семейного офиса, но раньше была хедж-фондом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что биткоин находится на подъеме и фьючерсы на акции растут. Впервые за пять месяцев, с начала мая, стоимость криптовалюты поднялась выше 60 тыс. долларов за монету. По данным CoinDesk, утром 18 октября биткоин торговался по 62,3 тыс. долларов.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск также заявлял, что властям различных стран не удастся уничтожить криптовалюты. В связи с этим миллиардер призвал американское правительство воздерживаться от попыток регулировать рынок цифровых активов.